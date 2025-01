Serie tv, nel 2025 un mare di novità per chi ha Netflix e Disney+. Che cosa guardare per non annoiarsi

Serie tv, nel 2025 un mare di novità per chi ha Netflix e Disney+

Il 2025 è alle porte e, dopo un anno televisivamente fortunato, si prepara a far felici tutti i fan delle serie TV con tante novità e attesi ritorni. Di seguito trovate una panoramica delle produzioni più attese, con le date di uscita confermate dalle principali piattaforme.

Mercoledì, Stagione 2 – Netflix

La seconda stagione della serie dedicata a Mercoledì Addams riprenderà l’atmosfera investigativa e gli elementi soprannaturali che hanno conquistato il pubblico al debutto. Vedremo nuovamente Mercoledì impegnata a gestire i propri poteri paranormali, a svelare nuovi misteri e a confrontarsi con relazioni sempre più complesse nel contesto della Nevermore Academy.

Stranger Things, Stagione 5 – Netflix

Ideata dai Duffer Brothers, questa popolarissima serie Netflix – lanciata nel 2016 – è diventata rapidamente un fenomeno globale. Con la quarta stagione che ha registrato oltre 140,7 milioni di visualizzazioni, e con un totale di oltre 70 premi internazionali (tra cui gli Emmy e il SAG Award per il Miglior cast in una serie drammatica), Stranger Things si prepara a tornare con il suo quinto capitolo, già carico di altissime aspettative.

You, Stagione 5 – Netflix

Siamo finalmente giunti al capitolo conclusivo della storia di Joe Goldberg. Il protagonista del thriller che ha saputo tenere incollato il pubblico alla piattaforma è chiamato a fare i conti con le conseguenze delle sue azioni. La quinta e ultima stagione di You promette di svelare il destino definitivo di Joe, fra colpi di scena e resa dei conti finale.

The Last of Us, Stagione 2 – Sky, NOW

Dopo il grande successo della prima stagione, questa seconda fase della serie ispirata all’omonimo videogioco cult si concentra sugli eventi successivi al primo ciclo di episodi, portandoci cinque anni dopo quanto accaduto in precedenza. La storia continuerà ad ampliare l’universo post-apocalittico popolato da infetti e sopravvissuti in cui le vicende di Joel ed Ellie hanno già conquistato il pubblico.

Euphoria, Stagione 3 – Sky, NOW

La serie con Zendaya, Jacob Elordi e Sydney Sweeney è pronta a compiere un salto temporale, segnando il passaggio dalla vita liceale alle sfide da giovani adulti. L’intenso dramma creato da Sam Levinson tornerà dunque ad esplorare tematiche forti, conservando al tempo stesso lo stile visivo e narrativo che ha decretato il suo enorme successo.

The Bear, Stagione 4 – Disney+

La storia con protagonista Jeremy Allen White è cresciuta di popolarità e prestigio a ogni nuova uscita, diventando una delle serie più apprezzate degli ultimi anni. Nel 2025 sarà il turno della quarta stagione, che continuerà a raccontare le vicende culinarie e personali dei personaggi con la consueta intensità.

The White Lotus, Stagione 3 – Su Sky e NOW dal 17 febbraio

Il thriller di Mike White tornerà con un terzo capitolo ambientato in Thailandia, dopo aver esplorato le Hawaii e l’Italia nelle stagioni precedenti. Il cast includerà nomi come Parker Posey, Walton Goggins, Jason Isaacs e Lisa del gruppo K-pop Blackpink, promettendo nuovi intrecci e situazioni imprevedibili in questa esclusiva filiale del White Lotus.

Andor, Stagione 2 – Su Disney+ dal 22 aprile

La serie dedicata a Cassian Andor, personaggio già visto nel film Rogue One: A Star Wars Story, prosegue con una seconda stagione che ne riprenderà le vicende prima degli eventi del lungometraggio del 2016. I fan dell’universo di Star Wars potranno quindi tornare a immergersi nelle atmosfere ribelli e nelle minacce dell’Impero galattico.

IT: Welcome to Derry – SKY

Dopo il successo dei film di Andy Muschietti, l’iconico clown Pennywise torna in questa serie prequel ambientata negli anni ’60. Protagonista assoluto sarà ancora l’orrore che si cela nella cittadina di Derry, dove un gruppo di personaggi inediti verrà a contatto con la malevola entità responsabile di una scia di terrore.

Daredevil: Rinascita – Su Disney+ dal 4 marzo

Charlie Cox riprende il ruolo di Matt Murdock, l’eroe cieco della Marvel, in una serie che prosegue la storia della trilogia originariamente proposta su Netflix. Insieme a lui, tornano Vincent D’Onofrio nei panni di Wilson Fisk (Kingpin) e Deborah Ann Woll ed Elden Henson come Foggy Nelson e Karen Page, per una nuova avventura che arricchirà l’MCU sul piccolo schermo.

Alien: Pianeta Terra – Disney+

Il franchise di Alien debutta in formato serie grazie a Noah Hawley (già noto per Fargo), che firma un nuovo racconto ambientato cronologicamente prima del film originale. L’azione si svolgerà sulla Terra e avrà inizio con la caduta di una misteriosa nave, portatrice di un pericolo letale che minaccerà il futuro dell’umanità.

A Knight of the Seven Kingdoms – SKY, NOW

Dopo House of the Dragon, ecco un altro prequel di Game of Thrones, basato sui racconti Tales of Dunk and Egg. Siamo cento anni prima degli eventi della serie madre e seguiamo Ser Duncan il Grande e il suo scudiero noto come “Egg” in un’epoca ancora ricca di intrighi e lotte di potere.

The Night Agent, Stagione 2 – Su Netflix dal 23 gennaio

Adattata dal romanzo di Matthew Quirk, questa sofisticata serie thriller ruota intorno a un agente dell’FBI relegato nel seminterrato della Casa Bianca con il compito di sorvegliare un telefono che raramente suona. La chiamata improvvisa innesca una spirale di eventi che lo porterà a scoperchiare una pericolosa cospirazione che tocca i vertici del potere.

Black Mirror, Stagione 7 – Netflix

La serie antologica di Charlie Brooker, nota per il taglio cupo e satirico, torna nel 2025 con sei nuovi episodi. Tra questi, è stato annunciato un ritorno all’universo di “USS Callister”, uno degli episodi più amati della serie, per un sequel di stampo fantascientifico tutto da scoprire.

The Handmaid’s Tale, Stagione 6 – Disney+

A distanza di quasi tre anni dal quinto capitolo, la serie tratta dal romanzo di Margaret Atwood si prepara a tornare per la sua ultima stagione. In questo gran finale vedremo ancora una volta Elisabeth Moss, che si è anche cimentata nella regia di alcuni episodi, nei panni della protagonista June Osborne, determinata a trovare la libertà in un regime spietato.

Scissione, Stagione 2 – Dal 17 gennaio su Apple TV+

L’innovativa serie con Adam Scott, ambientata nella misteriosa Lumon Industries, riprende la vicenda dei dipendenti sottoposti a una particolare procedura medica capace di separare i ricordi lavorativi da quelli personali. La seconda stagione promette di addentrarsi ancor di più nei segreti dell’azienda, tra conflitti interiori e verità nascoste.

Yellowjackets, Stagione 3 – Su Paramount+ dal 14 febbraio

Torna la storia delle sopravvissute a un incidente aereo, costrette a soluzioni estreme per garantirsi la sopravvivenza. Nella nuova stagione, un nemico misterioso sembra mettere nel mirino le protagoniste, spingendole a confrontarsi ancora una volta con i traumi e i segreti del passato.

Zero Day – Su Netflix dal 20 febbraio

Questa nuova serie political thriller segna il debutto di Robert De Niro in una miniserie televisiva di alto profilo. Al suo fianco compaiono attori del calibro di Jesse Plemons, Dan Stevens, Lizzy Caplan e Angela Bassett. La trama prende il via da un potente attacco informatico che spinge un ex presidente (interpretato da De Niro) a indagare per scoprire i responsabili, svelando una fitta rete di intrighi.

The Residence – Su Netflix dal 20 marzo

La nuova creazione di Shonda Rhimes, già nota per il successo di Bridgerton, è un thriller poliziesco ambientato alla Casa Bianca. Uzo Aduba interpreterà un’investigatrice eccentrica, alle prese con un caso di omicidio che coinvolge personalità di spicco. Nel cast ci saranno anche Giancarlo Esposito e Randall Park.

American Primeval – Su Netflix dal 9 gennaio

Una donna e suo figlio, in fuga da un passato tormentato, si ritrovano a fronteggiare un ambiente aspro e ostile nel cuore del Vecchio West. In questa cornice, la natura primitiva e brutale si intreccia al desiderio di libertà, in una storia che promette di unire il fascino della frontiera al dramma familiare.

Con queste premesse, il 2025 promette di arricchire ulteriormente il panorama delle serie TV, con proposte capaci di soddisfare gusti diversi e di riportare in scena i titoli che i fan hanno già imparato ad amare.