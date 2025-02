Su Netflix esce Gabby Petito: un viaggio da sogno postato sui social che ha svelato l'incubo

Getty Petito, un femminicidio ai tempi dei social. Così la famiglia ha scoperto tutto. La nuova serie Netflix

Su Netflix è uscita la docuserie "American Murder: Gabby Petito", si tratta della storia vera di una ragazza uccisa dal fidanzato. L'omicidio è stato svelato grazie ai post sui social della giovane influencer. Così un viaggio da sogno negli Usa si è trasformato in un incubo.

Quando le pubblicazioni sui social network si sono interrotte, e i messaggi inviati alla famiglia sono diventati sempre più strani, gli inquirenti hanno capito che stava succedendo qualcosa. Questa tragedia ha riacceso i riflettori su tematiche come la violenza psicologica e fisica all’interno delle relazioni, l’influenza dei social media nella percezione della realtà e il ruolo delle autorità nel riconoscere situazioni di pericolo.

I fatti risalgono al 12 agosto 2021, quando la polizia di Moab, Utah, rispose a una chiamata d’emergenza in cui un testimone riferiva di aver visto un uomo colpire una donna, prima che i due ripartissero insieme a bordo di un furgone.

Quando gli agenti fermarono il veicolo, si trovarono di fronte a Gabby Petito e Brian Laundrie: entrambi presentavano segni di violenza sul corpo. Ma dalle indagini non emerse niente di particolare e i due non vennero fermati. Gli agenti lasciarono che la coppia proseguisse il viaggio, senza rendersi conto della tragica piega che la vicenda avrebbe preso di lì a poco.

Un mese dopo tornò a casa solo Laundrie che però non voleva fornire risposte su dove si trovasse Gabby Petito. Il comportamento di Laundrie risultò sospetto e la famiglia della ragazza chiese alla polizia di intensificare le ricerche, il 19 settembre il corpo della giovane fu trovato nel Grand Teton National Park, nel Wyoming. L’autopsia confermò che era stata strangolata. Nel frattempo, Laundrie, che nel frattempo veniva monitorato dalla polizia, scomparve, dando il via a una caccia all’uomo su scala nazionale. Il 20 ottobre, il suo corpo fu ritrovato in una riserva naturale della Florida. Accanto a lui, un taccuino, in cui l’uomo...