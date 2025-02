Tommaso Foglia e Ida Di Filippo? 'Pazzi di dolci': "Lei un tornado di spontaneità. Io sognavo di fare il Corazziere" - L'intervista

Tommaso Foglia e Ida Di Filippo sono 'Pazzi di dolci': "Lei un tornado di spontaneità. Io sognavo di fare il Corazziere" - L'intervista

"Pazzi di dolci? E' un racconto un po' particolare e molto ironico, fatto in maniera simpatica e mai banale di pasticcerie, città, posti, luoghi e persone. Sottolineando quelle che sono le varie caratteristiche di ogni attività e di ogni paese", spiega ad Affaritaliani.it Tommaso Foglia sul nuovo format che lo vede protagonista assieme a Ida Di Filippo, star di Casa a Prima Vista (ripartito questa settimana nell'access di Real Time), ogni giovedì alle 22 su Food Network (canale 33) e in streaming su discovery+ .

Da grande esperto di dolci, ce n'è qualcuno che ha sorpreso e colpito persino te in questo viaggio televisivo che ti ha portato visitare Bisceglie, Potenza, Tarquinia, Orbetello, Rionero in Vulture (provincia di Potenza) e Roma?

"In ogni posto abbiamo trovato delle eccellenze. Difficile stabilirne uno in assoluto..."

Ma dovendo proprio scegliere...

"Di sicuro abbiamo assaggiato degli ottimi lievitati, torte. Anche dei dessert al piatto interessanti. E' stato un tour che ci ha fornito la possibilità di assaggiare tutte le specialità del mondo della pasticceria"

Invece il dolce preferito di Tommaso è...

"La millefoglie"

Perché?

"Ho avuto la grande fortuna di iniziare il mio percorso formativo molto presto, all'estero. A vent'anni ero in Marocco, a Marrakech e lavoravo in una struttura di un livello pazzesco, devastante, con una brigata di pasticceria tutta francese. In quell'occasione assaggiai per la prima volta la millefoglie fatta da un pastry chef transalpino"

Fu una... rivelazione

"Gli dissi 'Caspita, fino ad ora non avevo mai provato nulla così'. Quella situazione mi creò un nuovo 'sblocco', un livello da raggiungere e superare. Da lì ho investito tantissimo nel cercare di mettere a punto una ricetta che soddisfacesse in primis me, che è la cosa principale"

Com'è andato il tuo viaggio, la tua partnership con Ida Di Filippo, star di Casa a Prima Vista che in questo caso si cimentava in un programma tutto nuovo...

"Molto, molto bene. Ida è un tornado di spontaneità. Sarebbe stato impossibile non andare d'accordo. Noi ci eravamo conosciuti nella puntata di 'Bake Off' in cui era ospite del programma ed è nata immediatamente questa simpatia. Un'amicizia molto spontanea e gioiosa. Tutto questo lo abbiamo trasportato nel programma"

Ida si è cimentata in un programma nuovo, esplorando il mondo dei dolci. Tu che invece sei un esperto di questo settore, vorresti provare qualcosa al di fuori del mondo della pasticceria?

"Sì. E' una cosa che mi piacerebbe fare per mettermi in gioco, in discussione e imparare cose nuove"

C'è un ambito in cui vorresti testarti e metterti alla prova?

"Sarebbe interessante entrare nel mondo della conduzione"

Come mai?

"Perché sono una persona molto empatica. Mi piacerebbe entrare un po' nella vita delle persone, cercare di tirare fuori qualcosa da loro"

Vedi nel panorama tv qualche genere di programma in particolare che ti attrae o su cui ti sentiresti più portato?

"Fatico a immaginarmi in qualcuno dei programmi esistenti, però vorrei entrare in qualcosa che vada nel profondo delle persone"

Tommaso Foglia e Ida Di Filippo, protagonisti di Pazzi di dolci in onda su Food Network e discovery+



Al di là del sogno conduzione, tra Bake Off e i tuoi progetti per il 2025, cosa stai preparando?

"Mantenere l'aspetto televisivo, perché ormai fa parte del mio calendario e delle mie piacevoli abitudini. Per quanto concerne il mio aspetto personale, entro quest'anno aprirò la mia pasticceria nel mio paese. Sarà un progetto che metterà al centro le persone nel vero senso della parola"

Il pubblico è abituato a vederti come Pastry Chef e volto amico in programmi tv come Bake Off. Ma se non avessi preso la strada della pasticceria, c'era un piano B?

"Da piccolo sognavo di entrare nei corpi speciali. Ci sono alcuni settori nel mondo dell'Arma in cui ci vogliono alcune caratteristiche e c'è questo ramo dei Carabinieri, ossia nel Reggimento dei Corazzieri in cui bisogna essere alti almeno un metro e novanta (è la guardia d'onore del presidente della Repubblica Italiana, ndr). Sì, mi sarebbe piaciuto..."

Chi è Tommaso Foglia, dal premio di Pastry Chef dell'anno al successo in tv con Bake Off - Dolci in forno

Classe 1990, Tommaso Foglia è campano, nato a Nola da genitori panettieri e cresciuto sin da piccolo in un ambiente in cui predomina l’amore e la passione per la cucina.​ Il suo percorso formativo inizia nel mondo dell’alta pasticceria nel 2007, quando gli viene data un’opportunità presso la cucina stellata del Don Alfonso 1890.​

Da lì Tommaso inizia esperienze in tutto il mondo: da Roma a Positano, passando per Marrakesh, Dubai e l'Irlanda. Una carriera che lo ha visto premiato come miglior Pastry Chef nel 2022 da Gambero Rosso e Pasticcere dell'anno da Food Travel Italia.

La tv poi diventa un'altra grande passione: attualmente giudice del talent condotto da Benedetta Parodi, 'Bake Off - Dolci in forno' (3 edizioni già alle spalle a partire dalla stagione numero 10 andata in onda nel 2022), ha guidato anche 'Cake Star: Pasticcerie in sfida' assieme a Damiano Carrara. Entrambi i format in onda Real Time. E ora ecco la nuova avventura di Tommaso Foglia: 'Pazzi di dolci' con Ida Di Filippo il giovedì su Food Network, altro canale del gruppo Warner Bros Discovery.