Casa a Prima Vista, Ida Di Filippo: "Prima lavoravo al Comune di Milano. In tv pensavo andassero quelle magre come Belen"

Ascolti tv, Casa A Prima Vista riparta in quinta

L'attesa è finita, Casa A Prima Vista è tornato nell'access di Real Time con la nuova stagione e l'esordio negli ascolti tv subito importante: 664.000 spettatori con il 3% e un picco a quota 758.000 (4,6% sul target Donne 15-54 anni). Il tridente milanese che vince la sfida dell'Auditel è ovviamente confermatissimo: Gianluca Torre, Mariana D'Amico e Ida Di Filippo.

E l'agente immobiliare campana (nata a Siano in provincia di Salerno), ha svelato ad Affaritaliani.it come la sua avventura nel programma cult in onda sulla rete di Warner Bros Discovery sia iniziata in modo totalmente casuale. La vita di Ida - che dal 20 febbraio, ogni giovedì alle 22, sarà protagonista al fianco di Tommaso Foglia anche su Food Network con “Pazzi di dolci” - è cambiata attorno ai 40 anni, quando, tutto pensava, salvo lavorare in televisione.

Casa a Prima Vista, Ida Di Filippo: "Prima lavoravo al Comune di Milano. In tv pensavo andassero quelle belle e magre come Belen" - L'intervista ad Affaritaliani.it

Una sliding door che nasce da lontano. "Avevo una vita normale, non sapevo nulla dei casting, o dove si facessero. Ho cambiato tanti impieghi nella mia vita e lavorato anche al Comune di Milano ad esempio: una sera mi chiama una ex collega di Barletta...", racconta Ida Di Filippo ad Affari.

"Non mi sentivo da tempo con lei, perchè si era trasferita per andare a fare l'insegnante nella sua città e io invece ero andata in agenzia - prosegue la star di Casa a Prima Vista - Devi sapere che quando lavoravamo insieme, vista la mia vena comica, la imitavo con il suo accento, mentre rispondeva alle telefonate, dato che era nel servizio di assistenza al cittadino del Comune di Milano. Mi faceva ridere perché lei era il primo step e diceva a pubblico: 'Sì, mi dica, qualche cos... qualche problema? Le passo la collega (Ida imita l'accento, ndr)'

E la collega eri tu...

"Esatto. Poi le dicevo, 'Antonella, ma noi viviamo in un film? E' folle che al Comune di Milano non lavorano due milanesi' (ride, ndr). E quindi il nostro mood lavorativo è stata sempre che io scherzavo, si rideva...".

Poi...

"Come ti dicevo, lei è andata a Barletta. Una volta va a cena con una sua amica e con una persona da Roma che lavorava in tv. Che quella sera racconta a loro due: 'Stiamo buttando giù un nuovo programma sulle case, cerchiamo gli agenti immobiliari, a Milano li abbiamo già trovati, ora guardiamo su Roma'..."

A quel punto...

"La mia ex collega le fa: 'No ma voi dovete chiamare l'amica mia amica, è una simpaticona' (Ida imita l'accento, ndr). Capisci? Lei gli ha dato il numero. Mi chiama questa sconosciuta, però all'inizio le ho detto 'Ma no'"

Non eri convinta di andare in televisione?

"Perché pensavo che in tv andassero quelle belle e magre come Belen. Invece vanno bene anche altre taglie a quanto pare (ride, ndr)"





E invece hai conquistato il pubblico con fascino, bellezza e simpatia...

"Guarda, mi ero detta 'Ma va, ma dove vado?' Anche quando ho fatto il mio provino, ti dico la verità, pensavo ancora che non fosse vero. 'Ma figurati se mi trovo a fare un casting per un programma così'. Non lo so, perché era un mondo talmente lontano dal mio, che tu non ci credi mai"

Il casting come andò?

"Ero me stessa, ho fatto un sacco di battute, ma semplicemente perché non avevo capito che... realmente stavo facendo un provino per un programma tv. Anche quando abbiamo iniziato a registrare, mi ricordo che a mia madre in realtà l'ho detto una settimana prima della messa in onda di Casa a Prima Vista. 'Mamma ti devo dire una cosa, sì, ma niente di che'..."

Come mai?

"Perché nella mia testa era 'Ma se noi siamo tre sconosciuti, facciamo un programma mai fatto, ok è su Real Time, però a quell'ora c'è una grande concorrenza'. Sai cosa dicevo a Gianluca e Mariana?"

Dimmi...

"'Ragazzi non vi preoccupate, la mia famiglia è grande, ci guardano i miei zii, quelli del mio Paese'. Perché noi pensavamo poi di finire la prima edizione di Casa a Prima Vista e stop. E invece..."

Casa a Prima Vista: cast, quando va in onda, dove vederlo e le novità della stagione

Il programma cult d Warner Bros Discovery è tornato con la nuova stagione, le puntate vanno in onda dal lunedì al venerdì alle 20:30 su Real Time (disponibili anche on demand su discovery+). Ida Di Filippo, Gianluca Torre, Mariana D'Amico, Nadia Mayer, Corrado Sassu e Blasco Pulieri sono pronti per nuove sfide.

In ogni puntata di Casa a Prima Vista, una volta raccolte le indicazioni di clienti molto esigenti, i tre agenti - divisi tra Roma e Milano - si metteranno alla ricerca della casa ideale: mentre ognuno di loro presenterà la propria proposta, gli altri due colleghi, appostati poco distanti nel van del programma, commenteranno la visita, svelando retroscena e segreti del mestiere.

Alla fine, chi tra i tre agenti avrà convinto di più l’acquirente vincerà la puntata, aggiudicandosi il premio in denaro. In questa nuova edizione, saranno tante le “location” e le “experiences” che si avvicenderanno di puntata in puntata: oltre a Milano e Roma, anche il Lago di Como, città e cittadine lombarde, e non mancheranno anche “fuorizona” romani.

Continueranno anche gli scontri tutti contro tutti, con le puntate che vedranno un mix delle composizioni dei terzetti, oltre alla presenza di alcune new entry a sorpresa, tra cui Yasmine Basel negli episodi di Como, e graditi ritorni: Lorenzo Magni, il ligure Edoardo Tommasi e l’agente segreta Natalina Liguori.