Netflix, il cofondatore e ad Reed Hastings si dimette. Mantiene la presidenza

Cambio ai vertici in casa Netflix: il cofondatore e amministratore delegato del servizio di streaming, Reed Hastings, ha annunciato le sue dimissioni. Come riporta Il Post, Hastings ha spiegato la sua decisione dicendo che "il nostro consiglio di amministrazione ha discusso dei piani per il futuro per molti anni (anche i fondatori devono evolversi!)" e che rimarrà nella società con il ruolo di presidente. Già nel 2020 era stato affiancato nel ruolo di amministratore delegato da Ted Sarandos, fino ad allora capo dei contenuti. Sarandos sarà ora affiancato da Greg Peters, fino ad oggi direttore operativo di Netflix.

Ted & Greg are now co-CEOs. After 15 years together we have a great shorthand & I’m so confident in their leadership. Twice the heart, double the ability to please members & accelerate growth. Proud to serve as Executive Chairman for many years to come https://t.co/oYc0laqMXQ