Netflix, non solo serie tv e film: lancia la linea di pop corn. Dove trovarli

Netflix, non solo serie tv e film: lancia la linea di pop corn

Netflix lancia una linea di popcorn da gustare durante la visione di serie tv o film. Si chiamano New Popping e sono stati prodotti in partnership con l'azienda statunitense Popcorn Indiana.

I gusti proposti? Cheddar (Cult Classic Cheddar Kettle) e cannella (Swoonworthy Cinnamon Kettle) e si possono trovare nei negozi Walmart negli Stati Uniti.

Sul sito di Popcorn Indiana, esiste un motore di ricerca per trovare i rivenditori più vicini, selezionando la geolocalizzazione. I pacchetti hanno un costo di 4,50 dollari l'uno.

Netflix da tempo sta guardando anche al mondo del food. Lo scorso anno venne aperto un ristorante pop up a Los Angeles con gli chef delle serie tv più famose. Senza dimenticare il lancio della birra analcolica The Witcher (dal nome dalla fortunata serie fantasy uscita nel 2019) in collaborazione con l’Athletic Brewing Company; o il ricettario del Natale con 70 piatti da realizzare a casa con le ricette delle serie tv più famose.

Netflix e il gelato? Nel 2020 lanciò “Netflix and chill” al gusto di burro di arachidi con pretzel dolci e salati e brownies in partnership con l'azienda Ben & Jerry’s. Senza dimenticare i gelati Stranger Things.