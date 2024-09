Neuralink: secondo paziente controlla il computer con il pensiero

Anche il secondo paziente con impiantato Neuralink di Elon Musk è riuscito a controllare il computer con il pensiero

Elon Musk con Neuralink, la sua tecnologia che permette all'uomo di dare comandi a un computer tramite il pensiero, ha raggiunto un nuovo traguardo. Dopo il successo del primo impianto, come riporta Everyeye, anche il secondo paziente è staro in grado di controllare il cursore del computer con il pensiero in meno di 5 minuti dall'attivazione del chip.

L'impianto è stato innestato in un uomo paralizzato, che ha preferito rimanere anonimo, con una grande passione per i videogiochi. Grazie al chip è riuscito a giocare a Counter-Strike 2, popolare sparattutto in prima persona.

Elon Musk è convinto che nei prossimi anni centinaia di persone potranno ottenere una maggiore autonomia grazie a Neuralink, le cui funzioni verranno ulteriormente implementate. Si parla anche del riconoscimento della volontà di scrivere a mano. L'obiettivo a lungo termine, ha continuato Musk, è quello di dare all'uomo dei superpoteri.