News Showcase, il progetto di Google per il giornalismo

News Showcase è il prodotto messo a punto da Google per negoziare con i media accordi sulla remunerazione per le notizie. Il colosso, dopo aver resistito per anni all’idea di pagare gli editori, come testimoniano gli accordi raggiunti con i media in Francia e poi in Australia, non ha potuto evitare di scendere a compromessi con gli editori.

Google ha lanciato il nuovo servizio News Showcase lo scorso ottobre, in vista dei prossimi tre anni "per creare e curare giornalismo di alta qualità", attraverso una sorta di vetrina che permette agli stessi giornali di curare e pubblicare i propri contenuti negli spazi sulla piattaforma.

L’investimento da 1 miliardo di dollari, dedicato alle partnership con gli editori, che attraverso Google News Showcase "offre una remunerazione per la cura dei contenuti e un’esperienza più ricca delle notizie online” come ha dichiarato Don Harrison, President of Global Partnerships di Google, si aggiunge agli investimenti che nel corso degli anni Google ha realizzato in modo significativo a sostegno del settore delle news.