Nike e Tiffany la collab esplosiva per le sneakers manda in delirio i fan

Nike e Tiffany la collab esplosiva per le nuove sneakers manda in delirio i fan. LeBron James manda in rete i primi indizi della collezione

Nike e Tiffany hanno lanciato nel firmamento social una foto, dove si vede: una scatola dal pantone inconfondibile della griffe di alta gioielleria e la virgola del marchio sportivo. Oltre alla pioggia di like, i collezionisti sono stati allertati sulla nuova collezione esplosiva delle due maison. Poi, a metterci lo zampino, è stato anche la stella dell'NBA LeBron James fotografato mentre passeggiava al Madison Square Garden, indossando una giacca varsity con degli inconfondibili loghi.

Nike e Tiffany lanciano la nuova collezione di sneakers 2023 e LeBron James le ha già in anteprima

Non è la prima volta che Nike e Tiffany collaborano a una collezione, precisamente, questa è la terza: la prima è stata per il modello Sb dunk low (2005) e la seconda per l'high (2014). I fan attenti hanno notato dal profilo di LeBron James, il campione di basket Nba, che martedì 31 gennaio si è presentato alla partita dei suoi Los Angeles Lakers completamente vestito da abiti (e scarpe) Nike per Tiffany. Il modello è stato quindi svelato: si tratta di un paio di Air Force 1 low nere, con il baffo blu Tiffany.

Ecco come saranno le nuove sneakers Nike per Tiffany

"A legendary pair" è la frase apparsa insieme alla foto della scatola di scarpe. Sicuramente saranno leggendarie, dato che come tutte le collaborazioni di Nike il successo di queste sneakers è pressoché assicurato. Non sarà il primo, come detto, con il marchio americano: un paio era già uscito nel 2005 diventando impossibile da reperire in pochissimo tempo. E un altro è comparso più di recente, nel 2014. Inutile dire che sono diventati dei modelli culto.