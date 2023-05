Nomine Rai, anche Augias medita l'addio. Arrivano Cattelan e Costamagna?

Nomine Rai, tutti i nomi di chi va e chi arriva

Continuano le voci e le polemiche in Rai. Dopo Lucia Annunziata, la Stampa riporta che "si vocifera di un Corrado Augias con le valigie in mano, non incline a farsi ridurre lo spazio, come sembra". Il quotidiano torinese spiega che "i palinsesti saranno presentati a Napoli il 7 luglio. I bene informati raccontano di un Alessandro Cattelan alla domenica sera, al posto di Fabio Fazio. Caterina Balivo che si riprende il pomeriggio lasciato a Serena Bortone, entrata nella corsa a tre per il dopo Lucia Annunziata. In lizza ci sono lei, Luisella Costamagna e Monica Maggioni. “Agorà” nelle mani di Manuela Moreno".

Al posto di Fazio e Annunziata si fanno i nomi di Cattelan, Bortone, Costamagna. Spiega tutto ancora la Stampa: "Il conduttore di Tortona potrebbe ereditare un format sul modello di “Che tempo che fa”, con le interviste come piatto forte. Da viale Mazzini raccontano che il programma sarebbe confermato per la domenica sera, anche se resta l’ipotesi di spostare “Report” (confermato) al posto di Fazio. Per il dopo-Annunziata è un po’ più complicato. Due i nomi più gettonati. Costamagna, sponsorizzata dai Cinquestelle, forti di un fruttuoso dialogo con la maggioranza; e Bortone, che nei giorni scorsi era data in partenza per Discovery. La conduttrice di “Oggi è un altro giorno” potrebbe invece restare, lasciare il pomeriggio a Caterina Balivo e traslocare su Rai 3 al posto di Annunziata".

La Rai invece smentito quanto detto da Fiorello sul possibile addio di Amadeus in vista del festival di Sanremo.