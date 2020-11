Covid, l'appello della sindaca di Parigi: "Non acquistate libri su Amazon"

Anne Hidalgo, la sindaca di Parigi, lancia un appello ai cittadini invitandoli a non comprare libri sulla piattaforma Amazon, al fine di sostenere le librerie locali parigine, messe a dura prova dal nuovo lockdown varato per contrastare i contagi della seconda ondata di Covid-19.

"Lo dico davvero ai parigini e alle parigine: non acquistate su Amazon. Amazon significa la morte delle nostre librerie e della nostra vita di quartiere", ha dichiarato la sindaca. "Parigi - sottolinea Hidalgo - è una città in cui il libro deve avere tutto il suo posto come bene essenziale. Acquistate dal vostro libraio: potete ordinare e recuperare il vostro libro".

"Riaccendete le luci delle nostre librerie". All'evento con la Hidalgo, era presente anche lo scrittore Sylvain Tesson. La richiesta è stata di non includere i librai nel commercio di articoli "non essenziali".