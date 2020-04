Nuova partnership: Payback sigla l’accordo con Maxi Zoo

Siglata l'intesa tra la società del gruppo American Express Payback e la prestigiosa catena Maxi Zoo

La società del gruppo American Express Payback, conta 30 partner ufficiali e oltre 180 siti di shopping online, che ha ampliato siglando l'accordo con la più grande catena di pet care d'Europa Maxi Zoo.



Unione preziosa quella guadagnata da Payback, in quanto Maxi Zoo rappresenta una delle più importanti catene di un settore in crescita, a testimonianza della costante attenzione delle persone alla cura dei propri animali domestici. Il mercato dei prodotti dedicati all'alimentazione degli animali domestici, conta un giro d'affari che nel 2018 ha toccato i 2,08 mld di euro, registrando una crescita dell'1,5%.

I clienti Maxi Zoo, grazie alla partnership, avranno la possibilità di fare acquisti per la cura dei propri animali, accedendo a vantaggi esclusivi. Per ogni acquisto i possessori della carta Payback, potranno guadagnare punti: 1 per ogni euro speso, guadagno che si aggiunge alla possibilità di accumulo di sconti in cassa, gift card e premi.

Il CEO Payback Luca Leoni ha espresso: "Siamo molto orgogliosi di questo nuovo accordo, che ci consente di offrire ancora più scelta e vantaggi in un settore d’interesse sempre più diffuso come il petcare. Vogliamo essere al fianco dei nostri clienti e garantire una customer experience costruita sui loro interessi e passioni, inclusi gli animali domestici”. Un programma fedeltà ben visto dal CEO di Maxi Zoo Michael Trapp: "La partnership con Payback rafforza il nostro obiettivo di capire i clienti e le loro esigenze, attivando offerte che traducano necessità, aspettative e desideri. La possibilità di lavorare su canali online e offline è un plus che ci permette di raggiungere il target ad ogni livello".