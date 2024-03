Olimpiadi Parigi 2024, Rai Pubblicità svela la sua strategia per i Giochi

Olimpiadi Parigi 2024, Rai Pubblicità prepara i Giochi

Le Olimpiadi di Parigi si avvicinano (26 luglio - 11 agosto) e la Rai mette a punto la sua strategia in vista del ritorno sul suo europeo dei Giochi dopo 12 anni (l'ultima edizione fu Londra 2012, poi Rio de Janeiro e Tokyo): 360 ore di gare e cerimonie in diretta, 2 canali tv e 2 segnali in contemporanea, inclusi anche web streaming e VOD, oltre che diritti radio e web radio.

Olimpiadi Parigi 2024, Rai2 canale olimpico

Rai 2 sarà il Canale Olimpico con 24 ore di programmazione tematica tra dirette e rubriche di approfondimento in apertura e chiusura della giornata. L'altra punta di diamante sarà Rai Sport HD con circa 10 ore di avvenimenti live e contenuti dedicati ai Giochi.

Olimpiadi Parigi 2024, Rai Pubblicità svela la trategia

L’offerta commerciale Rai delle Olimpiadi 2024 si accenderà sul contatto olimpico cross-device, valutato a cpm con moduli a copertura totale dell’evento e con la garanzia per gli investitori dei contatti garantiti sul target 15-64 anni. Il fuso orario sarà favorevole per le gare e la stima di Rai Pubblicità è di un 30% di crescita dei contatti rispetto Tokyo 2020, con un rilevante apporto della fruizione in streaming live via IP (stimata al 4% circa della fruizione linear).

Le proposte di Rai Pubblicità? Tre tipologie di modulo legati ai formati più qualitativi della tv lineare programmati su Rai2 e Rai Sport impaginati in break da max 120” e coadiuvati da x-roll digital programmati su Rai Play. Rai Pubblicità punterà su 96 milioni di contatti olimpici per il modulo Domination composto da top spot impaginati prima delle principali finali, fuori break esclusivamente nel corso delle gare live e spot video multidevice erogati durante lo streaming live e vod; 53 milioni di contatti olimpici per il modulo Coverage Split e 135 milioni di contatti olimpici per il modulo Coverage Billboard.