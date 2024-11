Olly, nuovo imperatore della musica: con Angelina Mango (Per due come noi) e album da record (Tutta vita schizza subito al primo posto)

Olly super star. Le nuove classifiche Fimi - relativamente a vendite e ascolti streaming da venerdì 25 a giovedì 31 ottobre 2024 - incoronano il rapper genovese che mescola pop, hip-hop, dance, elettronica e canzone d'autore - più di 185mila follower su TikTok e oltre 220mila su Instagram - con un doppio primo posto. Nei singoli domina - per la quinta settimana di seguito - assieme ad Angelina Mango con il brano 'Per due come noi'.

E poi c'è super esordio per il disco del 24enne cantautore genovese: Tutta vita che parte in quinta dopo essere uscito il 25 ottobre e si prende subito il primo posto in classifica davanti a Locura di Lazza e Containers di Night Skinny. Da segnalare un'altro debutto top: Rewind di Benji & Fede che si prende subito la quarta posizione, mentre chiude la top-5 Esci dal tunnel di Simba La Rue.

Olly, l'album Tutta Vita

Tutta Vita è un disco “che racconta i nostri ultimi due anni di noi”, come ha sottolineato il cantautore, intendendo come queste 12 tracce raccontino le sue esperienze personali insieme a quelle dei suoi amici, fino ad allargarsi alle persone che, a vario titolo, sono entrate nella sua vita fino a comprendere tutti noi. E arriva dalla quotidianità di Olly anche il titolo dato al disco: Tutta vita è quell’espressione che si usa quando qualcosa va storto, ma comunque ci si rialza e si va avanti; è un segno di positività, una frase che ci diciamo tra amici e che rappresenta il mio, il nostro, modo di affrontare la vita.”

Olly, “Lo rifarò, lo rifaremo tour”

Olly porterà Tutta Vita in live: 14 appuntamenti, tutti sold out, con il suo “Lo rifarò, lo rifaremo tour”, prodotto e organizzato da Magellano Concerti. Oltre alla data zero prevista a Nonantola - MO (Vox Club - 28 novembre), Olly arriverà a Milano (Fabrique – 2 e 3 dicembre), a Firenze (Teatro Cartiere Carrara - 5 dicembre), Venaria Reale - TO (Teatro Concordia - 9 e 12 dicembre), successivamente sarà a Padova (Hall – 13 e 17 dicembre), Bologna (Estragon - 14 e 16 dicembre), Pozzuoli - NA (Duel Club - 19 dicembre) per poi concludere questo tour a Roma (Hacienda – 20, 21 e 22 dicembre).

E a due settimane dall’annuncio del “Lo rifarò, lo rifaremo tour 2025”, il nuovo tour di Olly nei club 2025, sono ufficialmente già sold out le date di Venaria Reale - Torino (4 maggio) e di Bologna (7 maggio), gli appuntamenti nelle due città raddoppiano: il 5 maggio Olly tornerà a Venaria Reale - Torino (Teatro Concordia) e l’8 maggio sarà nuovamente a Bologna (Estragon). Il cantautore, nel 2025, si esibirà anche a Roma (Atlantico - 13 maggio), Molfetta - BA (Eremo club - 16 maggio), Firenze (Teatro Cartiere Carrara - 19 maggio) e concluderà il tour a Padova (Gran Teatro Geox - 22 maggio)