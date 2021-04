Open cambia, di nuovo, direttore: via La Rocca per “divergenze” con Mentana

Open perde un altro direttore, il secondo in due anni e mezzo: Umberto La Rocca ha dato le dimissioni e lascia il sito di informazione online lanciato da Enrico Mentana nel 2018.

Dopo l’addio di Massimo Corcione, già vice di Mentana al Tg5, fu nominata reggente Serena Danna, poi Sara Menafra, seguita infine da La Rocca. I rapporti con Mentana erano scricchiolanti da tempo ma chi conosce entrambi, riporta Dagospia, parla di “differenza di vedute sulla vocazione del sito”.

Mentana, insomma, sarebbe preoccupato per i costi di Open, che vorrebbe tagliare, mentre La Rocca spingeva per aumentare gli investimenti e iniziare a guadagnare.

Le cifre dei primi anni, riporta sempre Dagospia, mostrano una perdita di oltre 400mila euro nel 2019, dimezzata a poco più di 200mila nel 2020, mentre gli utenti unici al giorno sono passati da circa 200mila nel 2019 a quasi 600mila nel 2020. La Rocca ha molto contribuito alla riforma grafica del sito web, aumentando la presenza dei video, e ha insistito per portare Open sui social, in cui Mentana ripone meno fiducia. per l’approdo di Open su piattaforme emergenti come Instagram, Twitch e Clubhouse, mentre Mentana è meno fiducioso sui vantaggi che queste attività possono generare.