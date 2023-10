Ore 14 e caso Tobagi/ E Milo Infante ricordò le lacrime di suo padre

Rai 2, il direttore di Affaritaliani.it Angelo Maria Perrino ospite a Ore 14

Il direttore di Affaritaliani.it Angelo Maria Perrino è stato ospite oggi, giovedì 19 ottobre, del programma “Ore 14” condotto da Milo Infante su Rai 2.

Tanti i temi di attualità trattati, così come gli episodi di cronaca affrontati. A iniziare dalle recenti bravate postate sui social da ragazzini, dalle spericolate corse in strada su monopattini modificati alle brutali violenze contro animali indifesi. Gesti estremi, che per il direttore Angelo Maria Perrino richiamano “quanto succedeva nel terrorismo, quando c’erano le Brigate Rosse. Nascevano piccoli gruppi accanto alle BR che volevano far carriera, entrare nelle prime file dei militanti, e per farlo dovevano dare dimostrazione di sangue freddo e ammazzando. Uno di questi casi fu l’assassinio di Tobagi. Nulla di nuovo insomma”. Queste ultime parole del direttore Perrino, peraltro, hanno suscitato la commozione del conduttore Milo Infante, il quale ha raccontato di quando il padre piangendo aveva appreso della morte proprio del giornalista.

Si è poi passati a parlare della storia del piccolo Francesco, il neonato abbandonato dalla mamma sotto un'auto in sosta a Osilo (Sassari), e ritrovato dalla nonna. “Il fatto di averlo messo sotto un’auto – ha commentato il direttore di Affaritaliani.it – è significativo. Se non fosse accaduto all’alba, questo bambino sarebbe stato sicuramente schiacciato. In passato esisteva una sorta di ‘sistema’ dell’abbandono, in questo caso no, e questo peggiora le cose. E soprattutto dice ancora di più sulla follia di questa donna”. La cronaca è stata al centro della puntata anche con il racconto del giallo di Rimini, con l’assassinio della 78enne Pierina e il ritrovamento di un audio in cui si sente la voce del killer pronunciare “Ciao” e poche altre parole.

“L’assassino ha le ore contate – ha sostenuto il direttore Perrino – un ‘ciao’ delimita l’ambito di indagine a parenti e amici. Non dovrebbe tardare la procura ad emettere l’ordine di cattura”.