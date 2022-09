Ore 14 in ritardo, Milo Infante punzecchia Diaco: "Dovremmo cambiare titolo"

Ore 14, Milo Infante punzecchia Pierluigi Diaco: "Dovremmo cambiare titolo al programma"

Ore 14 parte con sette minuti di ritardo, quelli che servono a Pierluigi Diaco per dare le anticipazioni della puntata di BellaMa’. E il conduttore Milo Infante, comprensibilmente, non la prende bene: "Buongiorno e ben ritrovati a Ore 14, che oggi comincia alle 14.07, quindi dovremmo cambiare probabilmente titolo al programma", esordisce il popolare anchorman.



Ma perché dare tanto spazio al promo di BellaMa’, in onda dalle 15.15? L'obiettivo evidente è alzare gli ascolti, tra il 2,6 e il 2,7% negli ultimi due giorni, sfruttando la vetrina di Ore 14... che però è costretta a partire con un ritardo decisamente insolito.