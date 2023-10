Oroscopo di oggi 20 ottobre 2023 segno per segno – Affaritaliani.it

Oroscopo oggi venerdì 20 ottobre 2023: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi venerdì 20 ottobre 2023: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI VENERDì 20 OTTOBRE 2023

Potresti sentirti sotto pressione da tutte le parti mentre il sole e l'imbroglione Mercurio si scontrano con la centrale elettrica Plutone nel tuo settore pubblico. Può essere difficile comportarsi bene con gli altri, soprattutto se sospetti che qualcuno voglia rubarti la scena. Invece di cercare modi per scendere a compromessi, potresti sentirti obbligato a far sapere a tutti che sei tu a comandare. Essere prepotenti è destinato a creare problemi sul lavoro e nelle relazioni. Alcuni arieti potrebbero sentirsi spinti allo scontro. Non devi abboccare all'esca. Sii consapevole di ciò che fai e dici. Potresti perdere il rispetto e l'ammirazione di qualcuno se oltrepassi un limite.

TORO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 20 OTTOBRE 2023

Con il sole e Mercurio che completano i loro viaggi nella tua casa di lavoro, il tuo obiettivo è portare a termine le cose. Poiché si scontrano con il controllo di Plutone, potrebbe essere necessario aderire a determinate linee guida o ottenere l’approvazione prima di intraprendere i passi successivi. È una seccatura quando sei costretto a fare le cose secondo le regole. Tuttavia, infrangere le regole potrebbe riportarti al punto di partenza. Alcuni tori potrebbero avere a che fare con una persona prepotente che vuole prendere le decisioni. Non lasciarti comandare da qualcuno che non ha autorità su di te. Allo stesso modo, dovresti giocare bene con gli altri. Quando hai a che fare con una figura di legittima autorità, dovrai restare in linea.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI VENERDì 20 OTTOBRE 2023

Alcuni Gemelli potrebbero sentirsi un po’ annoiati e chiedersi quando inizieranno a divertirsi. Una congiunzione Mercurio-Nodo Sud nella tua zona romantica e ricreativa segnala che lo stai telefonando. Chiedi agli amici suggerimenti su come ravvivare le cose. Provare un nuovo hobby o perseguire un nuovo interesse può essere di grande ispirazione. Con Mercurio in contrasto con Nettuno nel tuo settore pubblico, potresti chiederti se certe attività ti faranno sembrare figo o indurranno le persone a darti un occhio laterale. Se sembri che ti stai divertendo, le persone potrebbero voler saperne di più. Andare ad appuntamenti nuovi e diversi con il tuo interesse amoroso può essere emozionante.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 20 OTTOBRE 2023

Una collisione Sole-Mercurio-Plutone può innescare conflitti con gli altri, in particolare se una persona tenta di dire all’altra cosa fare. Potresti essere tentato di arruolare qualcuno che ti sostenga. Allearsi contro una persona non farà altro che peggiorare le cose. Se i ruoli sono invertiti e sei tu quello sotto pressione, non aver paura di farti valere. Le questioni domestiche e familiari possono essere difficili da affrontare, soprattutto se c'è pressione da parte di un soggetto esterno. La tua migliore linea d’azione è unirti agli altri e formare un fronte unito. Le persone tendono a dimenticare le loro lamentele reciproche di fronte a una minaccia esterna.