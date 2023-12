Oroscopo di oggi 7 dicembre 2023 segno per segno – Affaritaliani.it

Oroscopo oggi giovedì 7 dicembre 2023: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi giovedì 7 dicembre 2023: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 7 DICEMBRE 2023

Oroscopo del giorno Ariete:

La tua dedizione ai tuoi cari è palpabile mentre Venere si sincronizza con l'asteroide Vesta nella tua casa e nel tuo regno familiare. Assicurarsi che le tue relazioni più strette siano su basi solide è fondamentale. Non avrai pace finché non avrai fatto il possibile per coltivare un sentimento di conforto e sicurezza. Per alcuni arieti, il perdono può avere un ruolo nel programma. Il sole che si sincronizza con il guaritore ferito Chirone nel tuo segno ti invita a lasciare te stesso e gli altri fuori dai guai. Non puoi giocare al gioco della colpa e della vergogna per sempre. Perdonare qualcuno non significa condonare un comportamento offensivo. Significa che sei pronto a lasciar andare il rancore, a reclamare il tuo potere e ad andare avanti.

TORO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 7 DICEMBRE 2023

Oroscopo del giorno Toro:

Come tutti, lotti con i tuoi demoni. Il sole nel benevolo Sagittario in sincronizzazione con il guaritore ferito Chirone ti invita ad affrontare le tue paure più paralizzanti. Non è ora di mettere a tacere il critico interiore che ti dice che non sei abbastanza? Non è necessario acquisire consapevolezza seguendo un programma intensivo di auto-miglioramento e facendo costantemente i salti mortali. Dichiarare che sei straordinario così come sei è un atto radicale di amor proprio. Ciò non significa che non dovresti essere responsabile e lavorare su te stesso quando ne hai bisogno. Significa che ti avvicini alla guarigione da un luogo di integrità e consideri ogni miglioramento come un ulteriore splendore per il tuo sé già favoloso.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 7 DICEMBRE 2023

Oroscopo del giorno Gemelli:

Il denaro e tutte le cose che fornisce possono motivarti a dare il massimo come appassionato Venere e focalizzata sincronizzazione di Vesta nel tuo lavoro e nei settori finanziari. Ti troverai in uno stato di flusso quando sarai impegnato in un compito che ti entusiasma. I rapporti amichevoli con i colleghi miglioreranno ulteriormente la tua esperienza. Nessuna situazione è perfetta, ma se sfrutti al massimo ciò con cui devi lavorare, potrebbe equivalere a una giornata eccezionale. Un trigono Sole-Chirone può portare guarigione a una relazione importante. Se hai litigato con qualcuno a cui tieni, è il giorno perfetto per perdonare e dimenticare. Se risolvere questa relazione non è nelle carte, accetta la perdita e vai avanti.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 7 DICEMBRE 2023

Oroscopo del giorno Cancro :

Un allineamento Sole-Chirone che dà energia alle tue case di lavoro e status lo rende un giorno eccellente per correggere un passo falso e, a sua volta, riparare la tua reputazione. Riprendi il potere quando sei responsabile delle tue azioni e fai ciò che puoi per sistemare le cose. Non lasciare che la perfezione sia nemica del bene. Anche un piccolo passo nella giusta direzione può portarti sulla strada giusta. Le persone tendono a essere piuttosto indulgenti quando ammetti di non aver gestito le cose nel modo giusto. Mentre Venere si sincronizza con Vesta nel tuo segno, l’amor proprio sarà all’ordine del giorno. Ti divertirai ad esplorare i tuoi interessi e a svelare le tue abilità. Hobby e progetti personali possono essere gratificanti.