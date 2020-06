Orsingher su La7 e Diaco su Rai1. Pomeriggio in tv, sfida in famiglia

Mercoledì pomeriggio, nel nuovo appuntamento con Tagadà, in onda dalle 14:15 su La7 torna, in molti hanno subito notato un’importante assenza. La conduttrice del talk show di approfondimento giornalistico Tiziana Panella non era alla sua consueta posizione, ricoperta ormai da cinque edizioni. Pare infatti che la conduttrice stia male e, per questa volta, sia stata dunque sostituita.

Al suo posto - scrive www.ilsussidiario.net - c’è infatti Alessio Orsingher, giornalista e redattore presente in studio, che prende dunque il ruolo di conduttore in via del tutto straordinaria. Non è la prima volta che Orsingher però ricopre questa posizione: il giornalista ha già preso in mano le redini del programma, sempre come sostituto. Questa volta però la situazione è molto diversa.

Alessio Orsingher va infatti a sfidare, con la trasmissione Tagadà, suo marito che conduce su Rai 1 proprio nella stessa fascia oraria Io e Te. Forse non tutti sanno che il giornalista è infatti il marito di Pierluigi Diaco (i due sono uniti civilmente dal 2017) che alla stessa ora sarà in onda su Rai 1 con Io e Te fino alle 15:40.

Appare dunque abbastanza chiara la particolarità di questa sfida, certamente non voluta, ma necessaria ai fini del proseguimento della trasmissione. Diaco e Orsingher dunque si sfidano, seppur in due talk totalmente differenti: il primo, infatti, intervista volti noti dello spettacolo e risponde a lettere d’amore, il secondo invece si occupa di approfondimento politico.