Orsini al Festival Giffoni, scoppia la protesta: "Tagliate i finanziamenti"

Orsini al Giffoni Film Festival, sui social si infiamma la polemica. Crosetto: "Invitandolo avete rovinato tutto"

Il professor Orsini si è lasciato dietro un velo d’odio difficile da togliere. Neanche il tempo di annunciare che il sociologo, divenuto famoso per i suoi interventi nei talk-show politici della Rai, il 27 luglio sarà ospite al Giffoni Film Festival (Gff) che scoppia la polemica. Una vera e propria protesta, che ha spinto addirittura la direzione del Gff a rispondere con chiarezza e determinazione sulla serata che vedrà protagonista il docente della Luiss, accusato più volte di essere filo Putin (cosa che lui stesso ha smentito in più occasioni).

Orsini, a Giffoni, incontrerà i giovani della “sezione Impact”, ragazzi dai 18 ai 30 anni chiamati “a discutere di attualità - è precisato nel regolamento del Festival - con lo sguardo rivolto al futuro e rispondere ai dubbi che hai lasciato, fino ad oggi, irrisolti”.

La bufera pervade dunque i social del Festival e c’è chi, addirittura, chiede interrogazioni parlamentari, l’intervento del governatore della Campania, Vincenzo De Luca, o di qualche ministro, soprattutto quello della Carfagna, per bloccare eventuali finanziamenti pubblici. Nel “coro social” di proteste c’è anche il tweet di Guido Crosetto, l’imprenditore ed ex parlamentare di Fdi: “Dopo le ‘Bimbe di Conte’ ecco i “bambini di Orsini”. Nati come festival del cinema per ragazzi e finiti a luogo di parte. Complimenti per essere riusciti a rovinare una stupenda idea”.

La direzione del Festival, però, ha altri piani e non rinuncia all’idea di portare al confronto pubblico un così grande, seppur contestato, intellettuale come Alessandro Orsini. “Giffoni è un territorio libero”, scrive la direzione, “dove il pensiero è libero. Dove tutti sono liberi di esprimere le proprie opinioni. Abbiamo trattato temi sensibili coinvolgendo le diverse opinioni e ragioni e mettendole a confronto in un campo aperto e al di fuori di ogni preconcetto”.