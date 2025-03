Oscar 2025, "Anora" da record: cinque statuette. Demi Moore è la grande sconfitta

Oscar 2025, tutti i vincitori: il miglior film internazionale è...

La notte degli Oscar 2025 regala emozioni e colpi di scena, ma soprattutto un trionfatore assoluto. Il film indipendente "Anora", costato appena 6 milioni di dollari, è la miglior pellicola della stagione: ben cinque statuette. Grande successo per Sean Baker che, con quattro premi vinti personalmente - film, regia, sceneggiatura, montaggio - eguaglia il record di Walt Disney nel 1954 (ma con un solo film contro i quattro del papà di Topolino). Per "Anora" quasi l'en plein: cinque premi (anche quello a Mikey Madison come migliore attrice protagonista) su sei nomination. Grande sconfitta Demi Moore data per favorita per "The Substance". "Tutto questo è davvero surreale", il commento della vincitrice sul palco del Kodak Theatre "Un sogno che si realizza, forse mi sveglierò domani".

Nella notte degli Oscar il conduttore dell’evento, Conan O’Brien, ha fatto una battuta politica sul presidente Donald Trump, pur senza nominarlo. A un certo ha detto che "almeno qualcuno di "Anora" aveva avuto il coraggio di andare contro un russo potente”. La battuta ha strappato gli applausi della platea di star di Hollywood. "Anora" è la storia di una giovane donna di Brooklyn che incontra e sposa il figlio di un oligarca russo, ma il suo sogno è minacciato dai genitori di lui.

Il premio Oscar 2025 per il miglior attore protagonista va Adrien Brody per 'The Brutalist'. 'I’m Still Here' di Walter Salles vince il premio Oscar 2025 come miglior film internazionale. La pellicola è tratta dal libro di memorie del 2015 "Sono ancora qui" di Marcelo Rubens Paiva, sulla scomparsa di suo padre Rubens Paiva, desaparecido durante la dittatura militare brasiliana. Fernanda Torres interpreta Eunice Facciolla, moglie di Rubens, nel corso del suo impegno decennale per far emergere la verità. Grande sconfitto in questa categoria è "Emilia Perez" di Jacques Audiard.