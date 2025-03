Oscar 2025, chi è Mikey Madison: miglior attrice protagonista per il film "Anora"

Oscar 2025, chi è Mikey Madison: vincitrice della statuetta come migliore attrice protagonista per il film "Anora"

Mikey Madison ha vinto l'Oscar come miglior attrice protagonista, battendo la quotatissima Demi Moore, per il film "Anora". La pellicola diretta da Sean Baker ha fatto incetta di premi con ben 5 statuette.

"Sono cresciuta a Los Angeles ma Hollywood mi è sempre sembrata lontana – ha detto la 25enne evidentemente emozionata dal palco del Dolby Theater dopo la premiazione – grazie al mio fratellino gemello, il mio miglior amico e ai miei genitori. Grazie alla meravigliosa comunità che ci ha sostenuto e alle donne che ho avuto il privilegio di conoscere tra le sex worker. Questo è un sogno che si realizza, Sean questo è grazie a te".

La prima grande passione di Mikey Madison era l'equitazione ma poi è arrivata la recitazione. Ispirata da Jennifer Lawrence, da adolescente decise di dedicarsi al mondo del cinema sostenuta dalla sua famiglia numerosa (ha cinque fratelli compreso il gemello Miles).

Ha iniziato in piccoli ruoli in film horror come "Scream" e "Better things" ma la grande occasione arriva con "C'era una volta a Hollywood" di Quentin Trantino.

“A diciannove anni sono stata presa nel film di Quentin Tarantino, è stato per me il segno definitivo, - ha detto parlando del regista che le ha consegnato il premio come miglior attrice - è stata un’esperienza così bella quel set che mi sono detta ‘è quello che voglio fare tutta la vita’. Quentin è un regista e una persona meravigliosa, gentile e generosa. È qualcuno che se parla con te ti fa sentire una persona veramente speciale. Ero così felice dei giorni sul set che piangevo dalla gioia, per lui sarà stato un po’ strano ma io non potevo trattenermi perché stavo lavorando con il mio eroe”.

Mikey Madison per il ruolo di "Ani", spregiudicata esperta di lapdance, ha avuto piena libertà nella creazione del personaggio: “Ho scelto io come dovevano essere le unghie, il trucco, i vestiti e ogni pettinatura fin nei più piccoli dettagli”.