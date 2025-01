Oscar nomination. Isabella Rossellini miglior attrice non protagonista. Delusione Italia-Vermiglio

Oscar 2025, "Emilia Pérez" e "The Brutalist" guidano le nomination | "Vermiglio" fuori dalla corsa

Anora, The Brutalist, A Complete Unknown, Conclave, Dune: Part Two, Emilia Perez, I'm Still Here, Nickel Boys, The Substance e Wicked. Sono questi i 10 film in nomination per l'Oscar al Miglior film della 97ma edizione, annunciati oggi a Los Angeles in una cerimonia - condotta da 'attrice Rachel Sennott e l'attore e sceneggiatore Bowen Yang - più volte posticipata a causa degli incendi.

Oscar come Miglior regista: Sean Baker per Anora, Brady Corbert per The Brutalist, James Mangold per A Complete Unknown, Coralie Fargeat per The Substance e Jacques Audiard per Emilia Perez.

Oscar come Miglior attore ci sono Adrien Brody per The Brutalist, Timothee Chalamet per A Complete Unknown, Colman Domingo per Sing Sing, Ralph Fiennes per Conclave e Sebastian Stan per The Apprentice.

Oscar come Miglior attrice ci sono Cynthia Erivo per Wicked, Karla Sofia Gascon per Emilia Perez, Demi Moore per The Substance, Mikey Madison per Anora e Fernanda Torres per I’m Still Here. Assente Nicole Kidman, che all'ultima Mostra del Cinema di Venezia si era portata a casa la Coppa Volpi per la Miglior interpretazione femminile.

Oscar come Miglior attore non protagonista: Yura Borisov per Anora, Kieran Culkin per A Real Pain, Edward Norton per A Complete Unknown, Guy Pierce per The Brutalist e Jeremy Strong per The Apprentice.

Oscar come l'Oscar come Miglior attrice non protagonista: Monica Barbaro per A Complete Unknown, Ariana Grande per Wicked, Felicity Jones per The Brutalist, Isabella Rossellini per Conclave e Zoe Saldana per Emilia Perez.

Oscar come Miglior sceneggiatura non originale: A Compelte Unknown, Emilia Perez, Conclave, Nickel Boys e Sing Sing. In lizza per l'Oscar come Miglior sceneggiatura originiale: Anora, The Brutalist, A real pain, September 5, The Substance.

Oscar come Miglior film straniero: I’m still here, The girl with the needle, Emilia Perez, Il seme del fico sacro.

Oscar come Miglior film d'animazione: Inside Out 2, Flow, Memoir of a snail, Walla & Gromit e The Wild Robot. Nella cinquina della Miglior colonna sonora ci sono The Brutalist, Conclave, Emilia Perez, Wicked e The Wild Robot

Oscar come Miglior canzone originale ci sono El Mal di Emilia Perez, The Journey di The Six Triple Eight, like a bird di Sing Sing e Mi camino di Emilia Perez.

Oscar 2024, Vermiglio fuori dalla corsa

Vermiglio - scritto e diretto da Maura Delpero - non è riuscito a entrare nella cinquina per l'Oscar 2025 come sezione del miglior film internazionale. Il film - che racconta la fine della Seconda guerra mondiale in un piccolo paese montano - era stato presentato in anteprima il 2 settembre 2024, alla 81° Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia, dove aveva poi vinto il Leone d'argento.