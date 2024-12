Pagelle ascolti tv venerdì 7 dicembre 2024 top e flop auditel: De Martino, The Voice Kids, Quarto Grado: chi si è schiantato e chi vola

Ascolti tv venerdì 13 dicembre 2024, chi ha vinto e chi ha perso

Venerdì 6 dicembre tra prima serata e access, va in onda la sfida degli ascolti tv. "The Voice Kids" su Rai 1 e "Il Patriarca 2" su Canale 5 si sono battuti un'altra volta in prime time dopo che nelle scorse settimane aveva sempre vinto in modo abbastanza chiaro il programma di viale Mazzini. Quarto Grado, abbonato al podio Auditel, difende i colori di Rete 4, mentre sul Nove vanno in onda le repliche de 'I migliori Fratelli di Crozza'. La7? Come sempre nel menù della rete di Urbano Cairo c'è Propaganda Live forte di uno zoccolo duro di telespettatori affezionatissimi.

L'access prime time è il terreno di caccia di Stefano De Martino con 'Affari Tuoi' su Rai1, mentre Canale 5 offre Striscia la Notizia e il Nove vede Amadeus con Chissà chi è (che chiuderà il suo ciclo prima di Natale, nel 2025 verrà proposto in prima serata). I talk? Otto e Mezzo di Lilli Gruber contro 4 di Sera di Paolo Del Debbio. Vediamo com'è andata programma per programma con i Top e i Flop della serata.

Pagelle ascolti tv, top e flop di ieri: Clerici imbattibile, Amendola staccato

Rai1: The Voice Kids, il programma condotto da Antonella Clerici con i super coach Loredana Bertè, Arisa, Gigi D'Alessio e Clementino dopo le Blind Auditions ha proposto la semifinale. Il risultato è stato 3.545.000 telespettatori con share 22,62%. dopo che la scorsa settimana aveva ottenuto 3.826.000 spettatori pari al 24% di share

Canale 5: Il Patriarca 2. La serie tv con Claudio Amendola venerdì scorso era stata vista da 2.180.000 spettatori con uno share del 13.2%, mentre questa volta ha toccato quota 2.198.000 telespettatori, share 13,01%.

Rete 4: Quarto Grado. Il programma di Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero che approfondisce i casi di cronaca più importanti è stato visto da 1.252.000, cn l'8,76%. mentre venerdì scorso aveva ottenuto 1.186.000 spettatori (8.3%)

Ascolti tv, Crozza vs Propaganda Live? Farwest di Salvo Sottile? I trend Auditel

Nove: I Migliori Fratelli di Crozza. La scorsa settimana Maurizio Crozza aveva chiuso il 2024 con 1.034.000 spettatori (5.7%), questo venerdì la puntata che ha riproposto alcuni dei momenti più divertenti della stagione ha ottenuto 639.000 telespettatori, share 3,58%.

La7: Propaganda Live. Crozza si ferma? Diego Bianchi va avanti e ottiene 774.000 telespettatori, share 5,69%. dopo che il programma di Zoro sette giorni fa aveva guadagnato 801.000 spettatori e il 5.7%

Rai3: Farwest. Il viaggio di Salvo Sottile attraverso i far west d`Italia, le terre di confine in cui le regole sono saltate e a pagare sono sempre i più deboli (tra inchieste, storie, approfondimenti, interviste) questa settimana ha portato sulla terza rete Rai 491.000 telespettatori, con il 2,50% share, dopo che venerdì 6 dicembre erano stati 464.000 spettatori e il 2.8%

Rai2: Blackout Love, film con Anna Foglietta ottiene 552.000 telespettatori (share 3,05%)

Italia 1: Le streghe, film del 2020 di Robert Zemeckis fa 1.118.000 telespettatori (share 6,18%)

TV8: Spectre: va in onda la saga di 007 con la pellicola del 2015 (capitolo numero 24) che vedeva Daniel Craig nei panni di James Bond e Monica Bellucci nel cast. Il risultato è stato 370.000 (2,33%)

Real Time: “Bake Off Italia - Dolci in forno”, la finale condotta da Benedetta Parodi con i giudici Ernst Knam, Damiano Carrara e Tommaso Foglia, e il superospite fisso Iginio Massari? Un grande successo con 739mila spettatori (4,1%), sesto posto assoluto in prima serata e picco d'ascolto a 835mila

Ascolti tv, De Martino sovrano dell'access Prime Time. Lilli Gruber vs Del Debbio...

Rai 1 Cinque Minuti di Bruno Vespa vola a 4.496.000, 24,27%;

Su Rai1 Stefano De Martino con Affari Tuoi vince e convince con 5.545.000, 28,36%;

Sul Nove Amadeus torna con Chissà chi è e viene visto da...

Su Canale 5, Striscia la Notizia (con la coppia Greggio-Iacchetti) guadagna 3.063.000 telespettatori, share 15,71%.

La sfida dei talk show?

Lilli Gruber con Otto e Mezzo su La7 va a 1.452.000 telespettatori con share 7,47%

Mentre 4 di Sera di Paolo Del Debbio su Rete 4 conquista 1.019.000 telespettatori (share 5,41%) nella prima parte e 964.000 (share 4,92%) nella seconda parte

Su Rai 2 Tg2 Post fa 520.000, 2,64%.