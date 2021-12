PagineBianche.it si rinnova, cambia la veste grafica ma non la mission

PagineBianche rinnova il proprio sito web: cambia la grafica, ma la mission rimane la stessa

PagineBianche.it si è cambiata d'abito. La directory (by Italiaonline) per trovare i contatti di istituzioni, professionisti, aziende e privati ha ora una nuova versione che supera la distinzione tra desktop e mobile, oltre a una nuova veste grafica composta da un design aggiornato e allo stesso tempo sempre fedele alla mission di PagineBianche: quella di un servizio di grande utilità per la sua audience.

PagineBianche è sempre lei. Il sito internet italiano più utilizzato per reperire velocemente numeri di telefono e indirizzi di privati, aziende e PA - ma si è costruita un nuovo vestito, per piacere sempre di più a chi la consulta e ai motori di ricerca.

Ma in PagineBianche.it c'è molto di più: i numeri verdi e i numeri di maggiore utilità; i suggerimenti su procedure burocratiche, con pratiche guide per districarsi tra certificati e uffici pubblici, per italiani e per stranieri. I dati sono costantemente aggiornati, con sezioni dedicate anche alle statistiche e alle curiosità sui cognomi italiani.

Versione online degli elenchi cartacei distribuiti ogni anno con una tiratura di 12 milioni di copie in tutta Italia, le PagineBianche sono anche consultabili su app mobile e al servizio telefonico 12.40. Insomma, PagineBianche.it si conferma l’elenco telefonico degli italiani: affidabile, semplice e veloce da consultare. E adesso ancora più bello!