Palinsesti Rai: Amadeus conduce Arena, arriva Cattelan da Sky e Sanremo 22...

Il 18 e 25 settembre su Rai in prime time c'è Alessandro Cattelan con 'Da grande', uno show dove convivono canto, ballo, divertimento e approfondimenti, attraverso monologhi, performance e interazioni con gli ospiti.

Alessandro Cattelan porta il suo stile di conduttore, intrattenitore e performer. In questi due eventi interagirà con alcuni dei volti più noti della tv e non solo, guiderà dialoghi inaspettati e farà incontri sorprendenti per raccontare gli ospiti, dialogare e riflettere sull'attualità. Ad annunciarlo ufficialmente il direttore di Rai1 Stefano Coletta durante la conferenza stampa di presentazione dei palinsesti autunno-inverno 2021.