Palinsesti Sky, Enrico Papi raddoppia su TV8. Torna Italia's Got Talent e... Le novità e le conferme

Sky presenta i palinsesti della pay tv, ma anche dei canali free. Ricco il programma di TV8: Rosanna Cancellieri prende la conduzione di Vite da Copertina, Enrico Papi oltre a Guess my Age avrà nel prime time il quiz musicale 'Name that tune - Indovina la canzone"

OGNI MATTINA Il nuovo contenitore di informazione e intrattenimento, tutto live, condotto dalla coppia formata da Adriana Volpe, volto amatissimo della tv generalista, e Alessio Viola, voce storica dell’informazione Sky. Ogni Mattina apre tutti i giorni una finestra sull’Italia e sul mondo, che mette al centro la cronaca, la vita quotidiana, le persone. Si parla di attualità con i principali fatti del giorno, ma anche di costume, società, cucina, spettacolo, ci saranno consigli e tutorial per la vita quotidiana e tanto altro.TG8 La nuova iniziativa editoriale di Sky TG24, una voce nuova nel panorama del giornalismo italiano, che nel weekend si arricchisce di TG8 Sport, spazio di informazione sportiva della redazione di Sky Sport24.

VITE DA COPERTINA Un pilastro del pomeriggio di TV8 in una versione completamente rinnovata. Al timone del rotocalco per questa stagione Rosanna Cancellieri, volto storico del giornalismo legato a costume e società. Al centro, le vite straordinarie di personaggi famosi che hanno fatto la storia.

CUOCHI D’ITALIA È la sfida culinaria del preserale, da settembre nella versione All Stars condotta dallo chef Cristiano Tomei: venti cuochi tradizionali, i migliori delle passate edizioni, ognuno proveniente da una diversa regione del nostro paese, si sfidano a colpi di piatti tipici e sapori genuini per vincere il titolo di Miglior Cuoco Regionale d’Italia. A novembre torna anche il Campionato del mondo, torneo tra i migliori cuochi stranieri in Italia, capitanato dallo chef Bruno Barbieri.

GUESS MY AGE – INDOVINA L’ETÀ Torna per la quarta stagione in prima tv assoluta il game show di access prime time del canale, guidato come sempre da Enrico Papi, che l’ha portato al successo. L’unica regola è indovinare l’età di 7 sconosciuti. In ogni puntata, per difendere il montepremi iniziale di 100 mila euro, una coppia di concorrenti deve cercare di scoprire l’anno di nascita di 7 persone mai viste prima. Dopo le prime 6 manches, la coppia si gioca il tutto per tutto nella sfida finale.

NAME THAT TUNE - INDOVINA LA CANZONE Enrico Papi raddoppia e conduce un grande show di prima serata: una gara musicale tra VIP alle prese con giochi divertenti e d’improvvisazione, tra cui due storiche manche del formato originale americano. Due squadre di 4 VIP del mondo della canzone e dello spettacolo gareggeranno per indovinare le canzoni più belle italiane e internazionali. Ci saranno sfide musicali, titoli di canzoni da mimare e da indovinare, fino ai classici giochi in cui, con solo poche note a disposizione, bisognerà riconoscere il titolo del brano. Alla fine di ogni puntata una squadra trionferà e guadagnerà il diritto di tornare nella puntata successiva, pronta a difendere il titolo contro una nuova squadra di VIP.

ITALIA’S GOT TALENT È lo show più rappresentativo del canale, che incarna perfettamente i valori di TV8. È il format più seguito al mondo, l’unico nel suo genere dedicato al talento a 360 gradi. La formula è sempre la stessa: 100 secondi per convincere la giuria e partecipare alla finalissima live. Uno show spettacolare per esaltare il talento in ogni sua forma. In onda anche su Sky Uno.

PIACERE MAISANO Una produzione originale anche per la seconda serata di TV8. Ancora una volta, la ex iena Marco Maisano affronta temi legati all’attualità e alle nuove tendenze con il suo stile inconfondibile. Un linguaggio nuovo, facile ed empatico, per raccontare uno spaccato della realtà analizzato attraverso l’occhio attento di un telefonino in mano all’inviato, e la telecamera di un filmaker, che offre al telespettatore un nuovo punto di vista sul mondo.

A tutto cinema su Cielo, con i cicli di genere a caratterizzare le prime serate del canale più unconventional del gruppo.

IL LUNEDI' È SEMPRE UN DRAMMA Per superare le fatiche di inizio settimana, alcuni dei drammi o dei classici più famosi della storia del cinema, da Buon compleanno Mr. Grape a A spasso con Daisy, e film iconici come La Vita di Adele o Il velo dipinto. Non mancheranno Blockbuster come La leggenda di Bagger Vance con un cast stellare formato da Will Smith, Matt Damon e Charlize Theron, e Lawless con Tom Hardy, Shia LaBeouf e Guy Pearce.

VOGLIA DI COMMEDIA Appuntamento con il buon umore ogni martedì in prima serata. A tenere compagnia classici della comicità inglese come L’erba di Grace, commedie romantiche francesi in prima visione assoluta come Man Up di Ben Palmer e Bonne Pomme – nessuno è perfetto! di Florence Quentin con Gérard Depardieu e Catherine Deneuve.

GLI EROI DELL’AZIONE – NATI PER COMBATTERE A partire da ottobre l’appuntamento è con l’azione: spade, scudi, legioni scomparse, combattimenti all’ultimo sangue, sono le parole chiave del giovedì di Cielo. Il ciclo parte con un classico del genere action/adventure, The Eagle di Kevin Macdonald con Channing Tatum, per proseguire con cult del genere come Hammer of the Gods di Farren Blackburn e Ironclad di Jonathan English con Paul Giamatti.

VOULEZ VOUS COUCHER AVEC MOI? Il venerdì in prima serata torna l’appuntamento con le storie d’amore più passionali, racconti travolgenti che indagano l'eros in ogni sua forma. Tra i film della rassegna troviamo capolavori dell'erotismo come Histoire D’O di Just Jaeckin con Corinne Cléry e La Bonne di Salvatore Samperi con Florence Guérin e prime visioni assolute come La camera azzurra di Mathieu Amalric.