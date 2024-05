Paola Boromei, chief human resources & organization officer del Gruppo 24 Ore

Paola Boromei è la nuova Chief Human Resources & Organization Officer del Gruppo 24 ORE, a diretto riporto dell’Amministratore Delegato. Ha maturato un percorso professionale significativo nell’ambito delle risorse umane in grandi Gruppi nazionali ed internazionali, anche quotati, occupandosi di organizzazione, di progetti di trasformazione e change management, di cultura organizzativa, di comunicazione interna, di governance e di employer branding.

Prima di entrare nel Gruppo 24 ORE, dal 2017 è stata Chief People & Organization Officer di Snam dove ha gestito, tra le altre attività, la creazione della Corporate University, il rilancio delle politiche di remunerazione executive, il lancio di diversi programmi istituzionali per la scuola in collaborazione con il Ministero e l’implementazione di programmi di volontariato d’impresa.

Laureata in Psicologia dell’Organizzazione all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, con una specializzazione in Organizzazione presso SDA Bocconi, ed un executive Master presso l’Insead, in Francia, ha iniziato la sua carriera nel Gruppo l’Oréal, in ruoli di crescente responsabilità nelle funzioni risorse umane, marketing e vendite.

Nel 2005 è diventata Direttore Risorse Umane di L’Oréal Prodotti di Lusso S.p.A. in Italia e nel 2008 deputy HR Director Europe di L’Oréal Luxe International presso l’headquarter di Parigi.

In seguito, è diventata Direttore Risorse Umane dell’Area Mediterraneo di EY, poi Direttore Risorse Umane e Organizzazione di Humanitas, all’interno del Gruppo Techint. Completano il suo profilo professionale gli incarichi di Consigliere Indipendente non esecutivo in board di importanti società multinazionali.