Paolo Del Debbio nega la bestemmia in diretta a Dritto e Rovescio: "Ho solo nominato il nome di Dio invano"

Paolo Del Debbio a 4 di Sera smentisce la bestemmia in diretta tv: "Mi scuso ma ho solo nominato il nome di Dio invano"

Paolo Del Debbio nei giorni scorsi è diventato un bersaglio sui social per una presunta bestemmia in diretta durante la puntata di Dritto e Rovescio del 21 novembre. "Ho pronunciato il nome di Dio invio ma non ho bestemmiato", afferma il conduttore dando la sua versione dei fatti di ciò che è successo nel corso dell'intervista all'ex presidente della Camera, Laura Boldrini.

Del Debbio bestemmia in diretta? Le scuse del conduttore

"Io la ringrazio che lei ci concede sempre le interviste, ma che cosa cazzo c'entrano i ragazzi di Azione con i fascisti?”, aveva dichiarato il conduttore di Dritto e Rovescio per poi cadere in fallo con una dichiarazione che ha poi negato essere blasfema. "L’unica questione fascista che esiste in Italia si chiama Casapound", aveva infine chiuso la questione.

Paolo Del Debbio il 22 novembre nella puntata di 4 di sera, talk dell'access prime time da lui condotto dal lunedì al venerdì su Rete 4, ha voluto smentire di aver bestemmiato in diretta: "Ho citato il nome di Dio ma non ci hi messo accanto alcun attributo, negativo o offensivo. Chiedo comunque scusa perché qualche spettatore, in particolare quelli credenti, possono essersi sentiti offesi. Ho sbagliato a nominare il nome di Dio che non va nominato invano, come ci dicono i vangeli e i comandamenti. Vi chiedo scusa, è stato involontario, ma ci tengo a ribadire che ieri nella mia trasmissione non ho pronunciato alcuna bestemmia".