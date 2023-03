Paolo Del Debbio, Mario Giordano e... Ecco quanto guadagnano i conduttori dei talk show

Ecco quanto guadagnano i conduttori dei talk show: Del Debbio, Giordano... Le cifre

Come disse il poeta britannico Oscar Wilde, “la gente ha un’insaziabile curiosità di conoscere tutto, tranne ciò che vale la pena sapere”. E infatti, in Italia, molta gente, pur non avendo bisogno di saperlo davvero, si chiede: “Ma quanto arrivano a guadagnare i conduttori dei talk show politici?”.

Veronica Gentili per “Controcorrente”, Paolo Del Debbio per “Dritto e Rovescio”, Mario Giordano per “Fuori dal Coro”, Giuseppe Brindisi per “Zona Bianca” e Nicola Porro per “Quarta Repubblica”. Quando si parla di contratti e stipendi, a meno che le fonti non vengano dal direttore interessato, le informazioni rimangono solo voci e indiscrezioni, anche se non smentite. Ma quanto guadagnano, quindi, all’anno i volti dei talk show politici di Mediaset?

Ecco quanto guadagna Paolo Del Debbio

Tra i giornalisti italiani più seguiti vi è sicuramente Paolo Del Debbio. Quando Secondo le voci, la cifra destinata al conduttore sarebbe compresa tra i 500.000 e i 600.000 euro all’anno.

Mario Giordano, ecco quanto guadagna il conduttore di Fuori dal Coro

Mario Giordano dovrebbe percepire annualmente uno stipendio che varia circa tra i 180 mila euro e 200 mila euro.

Controcorrente, quanto guadagna Veronica Gentili

Al momento, la giornalista e conduttrice del team di Rete4 non ha rilasciato informazioni riguardanti il suo salario annuale alla guida di Controcorrente.

Quanto guadagna Nicola Porro, conduttore di Quarta Repubblica

Purtroppo, non si hanno notizie sullo stipendio di Nicola Porro. L’unica cosa certa è la polemica con Fabio Fazio e i suoi 2,4 milioni di stipendio (lordi). “Vorrei essere Fazio” ha confessato, durante una puntata che aveva per tema proprio i guadagni del conduttore di Chi tempo che fa. Spiegando poi che, con quei soldi, si toglierebbe ogni sfizio, dai voli sul jet privato alla Lamborghini fino ai viaggi.