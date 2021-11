Parag Agrawal, chi è il nuovo Ceo di Twitter che sostituisce Jack Dorsey

Parag Agrawal, tutto quello che devi sapere sul nuovo Ceo di Twitter che sostituisce Jack Dorsey

Talento indiano classe 1983, responsabile del settore tecnologico dal 2017, ha supervisionato la divisione “apprendimento automatico” e intelligenza artificiale. Dal 29 novembre, Parag Agrawal è il nuovo Ceo di Twitter. A differenza del suo predecessore, il co-fondatore della piattaforma di micro-blogging Jack Dorsey che ha lasciato ieri la poltrona di amministratore delegato, Agrawal ha goduto fino a ieri di un ruolo di profilo molto più di basso in azienda, basti pensare che può contare su appena 24.000 follower, rispetto ai quasi sei milioni di Dorsey.

Formatosi in informatica e ingegneria presso l'Indian Institute of Technology di Bombay e in possesso di un dottorato di ricerca a Stanford, Agrawal è l'ultima “star” nata in India scelta per dirigere un'importante azienda tecnologica con sede negli Stati Uniti, dopo nomi del calibro di Sundar Pichai, Ceo di Alphabet, e Satya Nadella, ceo di Microsoft. "È stato dietro ogni decisione critica che ha contribuito a trasformare questa azienda", ha scritto Dorsey di Agrawal in un messaggio all’intero staff di Twitter, "lui guida con il cuore e l'anima, ed è qualcuno da cui imparo ogni giorno. La mia fiducia in lui come nostro Ceo è profonda".

"In futuro”, continua, “l'intelligenza artificiale e il machine learning saranno sempre più critici nel rendere la piattaforma più coinvolgente per gli utenti e più redditizia per l'azienda", ha spiegato, "Potremmo anche vedere un po' più di rigore e razionalità nel processo decisionale", conclude Dorsey. Agrawal era anche a capo della campagna "Bluesky" dell'azienda per creare uno standard più aperto e decentralizzato per i social media.

Dorsey è forse meglio conosciuto dal pubblico come l'uomo che ha cacciato Donald Trump da Twitter, il megafono preferito dell'ex presidente per radunare i suoi fan e attaccare i suoi critici. Ma Agrawal ha indicato che non vede la piattaforma come un luogo per elaborare i confini della libertà di parola.

In un'intervista con MIT Technology Review nel 2020, ha affermato che Twitter dovrebbe "concentrarsi meno" sulla libertà di parola. "Il nostro ruolo è quello di servire una sana conversazione pubblica e le nostre mosse riflettono cose che riteniamo portino a una conversazione pubblica più sana", ha affermato. Twitter è cresciuta in modo meno esponenziale rispetto ai suoi vicini della Silicon Valley e ha profitti netti molto scarsi rispetto ai due colossi della pubblicità digitale, Google e Meta, la casa madre di Facebook. Redditizio per la prima volta nel 2017, Twitter è tornato in rosso diverse volte.