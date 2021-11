Parenzo-Brosio: "Ti facevi di alcol e cocaina e hai paura del vaccino?". VIDEO

Che aria tira a L'aria che tira? Non certo di distensione, a giudicare dalla lite in diretta tv tra David Parenzo e Paolo Brosio che se ne sono dette di tutti i colori parlando di vaccini, tanto da lasciare nell'imbarazzo la conduttrice Myrta Merlino.

Nella puntata di oggi 4 novembre, infatti, i due ospiti hanno inziato a discutere delle loro diverse posizioni sul siero anti-Covid: “Uso spesso cortisone e antibiotici, so che non fanno male. Ma gli effetti collaterali del vaccino…”, dice Brosio, convintamente No Vax.

Parenzo ha prontamente replicato: “Stai cercando incongruenze sul vaccino che può far male ma leggo da una tua intervista al Mattino che dici: ‘Tra alcol e cocaina: in un’orgia una voce mi ha salvato’", cioè, rincara la dose Parenzo: "Ti sei fatto di tutto nella vita e ora rompi le balle sul vaccino?”.

A questo punto la situazione è degenerata: “Tu sei una persona disdicevole, ignorante, tiri fuori l’unico momento di debolezza che ho avuto nella mia vita”, si è subito infervorato Brosio.

“Io ho rispetto per le storie personali, te lo dico con affetto, ma non parlare del vaccino”, ha risposto Parenzo.

“Mi fai vomitare”, ha replicato Brosio, mentre Myrta Merlino cercava di intervenire e placare gli animi, non certo aiutata dalla voce bassa per il mal di gola: “Non discutiamo della tua vita privata, ma rischi di mandare messaggi pericolosi sul vaccino”, ha detto la conduttrice.

“Ma il dubbio è l’intelligenza di una persona”, ha ribattuto Brosio, che non accennava a placarsi. “Vergognoso, ignorante, poveretto. Mi sono convertito, ho la mia fede, è stato un periodo circoscritto della mia vita e lo usi come argomento contro quello che dico sul vaccino”.

Ma neanche Parenzo intendeva abbassare i toni, e gli urlava sopra in un botta e risposta di insulti da entrambe le direzioni che hanno costretto la conduttrice a lanciare la pubblicità per mettere fine a questa sfuriata in diretta tv. Al rientro in studio, Myrta Merlino si è scusata con i telespettatori per l'accaduto.