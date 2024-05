Patrick Dempsey spot hollywoodiano con Prima Assicurazioni. Budget adv 10 mln

Prima Assicurazioni lancia la pianificazione della nuova campagna pubblicitaria (ideata da Tbwa) con Patrick Dempsey protagonista. Spot che giocano sull’ironia e con i clienti - vero riferimento strategico della comunicazione - che offuscano e coprono l'attore americano (vincitore di due Golden Globe con Grey's Anatomy) impegnato a ricordare i servizi.

Business in crescita e investimenti pubblicitari che salgono con una spesa che in questo 2024 arriverà a superare i 10 milioni di euro. Il nuovo claim è “Tu, Prima". «Con questa campagna – ha spiegato George Ottathycal, c.e.o. di Prima Assicurazioni – la società vuole mettere in scena la propria filosofia, sempre orientata a restituire valore ai clienti, senza tradire mai il fatto che “Tu” venga “Prima” di tutto il resto».

Tre gli spot previsti. Uno introduttivo di brand, uno che si focalizza sul prodotto auto (core business, con il 95% delle polizze) e uno sulle offerte dedicate alla famiglia.

«In occasione degli Europei di calcio, saremo quindi on air con uno spot realizzato ad hoc parte dello stesso format», ha spiegato Marco Tolentino, marketing manager di Prima. La pianificazione è di Phd recente vincitrice della gara: il centro media si concentrarà in particolare sull’offline, mentre la parte online verrà seguita direttamente dall’ufficio marketing interno del cliente.

Non solo comunicazione classica. Prima Assicurazioni punta anche su alcune sponsorizzazioni sportive. A partire dal mondo dei motori dove sponsor della scuderia Pramac MotoGp (che ha la sua stella in Jorge Martin, vice-campione del mondo 2023 dietro a Pecco Bagnaia e attuale leader del mondiale). Prima promuove anche la Porsche Carrera Cup ed è presente agli Internazionali d’Italia di Tennis in corso a Roma.

