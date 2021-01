'Penso che un tonfo così non ritorni mai più'. Tweet al veleno per Beppe

Il nuovo anno televisivo di Beppe Fiorello con “Penso che un giorno così” su Rai 1, adattamento televisivo dell’omonimo spettacolo teatrale, si è aperto ieri 11 gennaio in prima serata. Ma il programma, in cui Beppe svela la figura paterna ripercorrendo i ricordi d’infanzia e della sua famiglia sulle note di Domenico Modugno, e lo stesso Beppe, hanno raccolto diversi tweet al veleno. La prima puntata, con il 12,3% di share collocatasi dietro il Gf, a detta di diversi utenti è stata un flop.

È pesantissimo.

Ma non è un problema di TV, non andrebbe bene neanche a teatro.

Non ha ritmo nella voce, che trovo monotona, ha poco carisma, i temi sono tra loro scollegati, a tratti troppo melense, poco credibile il legame con Modugno, un racconto del sud un po' caricaturale. — Massimiliano (@m4ssimiliano_86) January 11, 2021

"Peggio del previsto #PensoCheUnSognoCosì, che colleziona un disastroso 12,3% con appena 2.8 milioni di telespettatori. Purtroppo, vedendo ieri l'impostazione antitelevisiva, non poteva andare tanto diversamente. Occasione persa".

Giuseppe Candela@GiusCandela: Io ve lo avevo detto: flop molto pesante per #pensocheunsognocosì di Beppe Fiorello 2.813.000 telespettatori con il 12,25%. La spunta il #gfvip con 3.290.000 e il 19,62% di share.

Mauro Bortone@BortoneMauro: Beppe Fiorello fa il 12%. Pronto il nuovo programma evento: "Penso che un flop così non ritorni mai più"

ApocaFede@DrApocalypse: ci voleva la spocchia di Beppe Fiorello per far stravincere una sfida Auditel al #GfVip. 2.813.000 telespettatori con il 12,25% per #Pensocheunsognocosì. Tutto facilmente prevedibile. Su Rai3 poteva avere un senso. Su Rai1 si chiama (gratuitamente) ego smisurato.

LALLERO@see_lallero: Penso che un tonfo così.

Marco@Ilsuperbo89: Lontani i tempi in cui Fiorello Brother giganteggiava su Rai1. Penso che Argentero con un suo show sarebbe riuscito a fare qualcosa in più. Ma non diteglielo. #PensoCheUnSognoCosì #AscoltiTv

Giuseppe Candela@GiusCandela: Beppe Fiorello è considerato bravo, per me ha l'aria del secondo classificato. Quello che lo sa ed è ossessionato dal primo posto. Certo se hai come fratello Rosario hai già perso, ma se hai come fratello Rosario fai l'attore e non fare show. #pensocheunsognocosi

Giuseppe Candela@GiusCandela: Se fai televisione e mostri qualcosa di poco (per non dire anti) televisivo non hai vinto a prescindere. Non stai alzando il livello, non te ne stai fregando degli ascolti. Se fai tv devi trovare una chiave per adattare il tuo contenuto al tuo mezzo. #pensocheunsognocosi.