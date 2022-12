Perché DiMartedì non è andato in onda il 13 dicembre. Ecco quando ritorna

Perché DiMartedì non è andato in onda? Ieri, martedì 13 dicembre, il programma condotto da Giovanni Floris su La7 ha ceduto il proprio spazio al film con protagonista John Travolta “La figlia del generale”.

Il motivo è piuttosto semplice e non riguarda nessuna cancellazione o spostamenti di palinsesto per il talk show in onda alle 21.20. Il programma di Giovanni Floris (come ogni stagione) si è semplicemente fermato per le festività natalizie e presto tornerà in onda nel suo solito spazio.

Quando ricomincia DiMartedì

Nulla dii ufficiale, per ora, ma si pensa che DiMartedì, condotto da Giovanni Floris e in onda ogni martedì alle 21.20 su La7, possa tornare in onda martedì 10 gennaio 2023.