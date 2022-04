Peroni, Nastro Azzurro 0,0%: al via la campagna pubblicitaria globale

Peroni, pronto il lancio della campagna pubblicitaria globale della birra senza alcol Nastro Azzurro 0.0%

Peroni lancia la sua birra senza alcol. Peroni, società vigevanese leader nella produzione della mitica bevanda che si ottiene dalla fusione tra malto d’orzo, lievito e luppolo, dà il via alla sua nuova campagna pubblicitaria internazionaleper lanciare la birra dealcolizzata Nastro Azzurro 0.0%.

La produzione è tutta italiana. Girata in Italia nella scenografica isola di Ortigia di Siracusa e a Montegrotto Terme(Padova), gli sceneggiatori si sono serviti per le riprese subacquee della piscina termale più profonda del mondo.

Le agenzie sono le inglesi Trouble Maker e Unbound Creative, mentre la regia dello spot è stata affidata a Greg Ohrel. Ad occuparsi della parte media è Wavemaker. La campagna è stata pensata per una pianificazione multimediale, che coinvolgerà dunque televisione, piattaforme video on demand, social, out of home e attività below the line.

Il piano globale verrà lanciato domenica 4 aprile in Romania, mentre il 14 aprile sarà la volta anche della Gran Bretagna. Nastro Azzurro 0.0% sarà lanciata complessivamente in 28 mercati, tra cui anche Australia, Canada, Hong Kong, Nuova Zelanda, Sud Corea, Turchia e, ovviamente, Italia.

Guarda il nuovo spot della birra senza alcol