Pesanti insulti a Nuzzi, Le Iene chiedono scusa al conduttore di Quarto Grado

Le Iene chiedono scusa a Nuzzi dopo la stoccata in merito alla strage di Erba

Storia chiusa? Dopo il feroce attacco dell’inviato delle Iene Antonino Monteleone al conduttore di Quarto Grado Gianluigi Nuzzi, arrivano le scuse pubbliche su Twitter. La disputa (ne abbiamo parlato qui) era nata per la forte discrepanza nei racconti dei due programmi firmati Mediaset in merito alla strage di Erba.

Il programma di Italia 1, infatti, sostiene da tempo l’innocenza dei due presunti assassini, Olindo Romano e Rosa Bazzi. La trasmissione di Rete4, invece, è convinta della loro colpevolezza per l’omicidio di Raffaella Castagna, il figlio Youssef Marzouk, la madre Paola Galli e la vicina di casa Valeria Cherubini.

“Non ve la prendete, non studiano. Il conduttore de La Corrida me lo ricordavo diverso. Ma come mai l'hanno messa su Rete 4? Quando entra quello coi campanacci? Quarto Sfondone”, aveva attaccato Monteleone. Poi, dopo il clamore mediatico che parlava anche di una richiesta di chiarimenti ai piani alti del Biscione, il pentimento dell’inviato del programma di Italia 1.