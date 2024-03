Piana di Lucca avvelenata dai Pfas: a Presadiretta l'inchiesta di Greenpeace

Presadiretta, l'inchiesta sull'allarmante inquinamento nei corsi d'acqua in Lucchesia

Presadiretta, questa sera, svelerà i risultati di uno studio fatto da Greenpeace e che rappresenta un vero e proprio campanello d'allarme per la Piana di Lucca. Il programma di Rai3 affronterà la questione del Pfas, vale a dire il temibile fluoruro alchilico presente - si legge su La Nazione - nei corsi d’acqua in Lucchesia e che fa registrare percentuali allarmanti. La puntata condotta da Riccardo Iacona dal titolo eloquente "Stop ai veleni" si occuperà dei dati emersi da questa inchiesta. I "Pfas", meglio noto come inquinanti eterni, sono considerati tossici perché indistruttibili.

A Presadiretta su Rai3 sarà svelato lo studio che conferma la presenza di fluoruro alchilico nei corsi d’acqua in Lucchesia in percentuali davvero preoccupanti. Nella puntata - prosegue La Nazione - saranno rivelati i risultati delle indagini che, affermano gli esperti, "hanno confermato che i Pfas sono presenti in tutti i campioni prelevati dai fiumi dove scaricano i depuratori dei distretti industriali toscani". I distretti presi in analisi, vanno da quello pistoiese dei vivai al tessile di Prato, dal conciario di S.Croce sull’Arno al cartario della Lucchesia.