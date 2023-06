Piazzapulita, ospiti stasera: continua l'inchiesta sulla vita nei CPR

Piazzapulita, ospiti stasera: nel programma condotto da Formigli si parlerà delle amministrative, guerra in Ucraina e CPR

Oggi 1 giugno 2023 in prima serata su La7 andrà in onda come ogni giovedì un nuova puntata di Piazzapulita, il programma di approfondimento condotto da Corrado Formigli. Questa sera parteciperanno alla puntata il professore dell’Università Bocconi di Milano Tito Boeri; il sindaco di Firenze Dario Nardella; Andrea Crisanti; la sociologa Chiara Saraceno; il neoeletto sindaco di Terni Stefano Bandecchi e i giornalisti Annalisa Cuzzocrea, Antonio Padellaro, Francesco Specchia e Nello Trocchia. Non mancherà uno dei racconti dello scrittore Stefano Massini.

Questa sera a Piazzapulita si affronteranno diversi temi tra la disfatta della Sinistra e del Pd alle elezioni amministrative e la guerra in Ucraina con un reportage sul campo. Continua anche l'inchiesta sulla gestione dei Centri per il Rimpatrio (CPR) e sulle condizioni in cui vivono i migranti in essi rinchiusi