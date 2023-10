Piazzapulita, ospiti stasera: un reportage dalla Russia alla Tunisia

Piazzapulita, ospiti stasera: in studio il ministro dell'Interno Piantedosi e Romano Prodi

Oggi 5 ottobre 2023 in prima serata su La7 andrà in onda come ogni giovedì un nuova puntata di Piazzapulita, il programma di approfondimento condotto da Corrado Formigli. Questa sera parteciperanno alla puntata il Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi; Romano Prodi; Michele Serra; Marco Furfaro (PD); i giornalisti Emiliano Fittipaldi, Francesco Borgonovo e Camilla Conti e il Presidente della Fondazione Tatarella Francesco Giubilei. Nel corso della serata tornerà anche lo scrittore Stefano Massini con uno dei suoi racconti.

Questa sera a Piazzapulita si affronteranno diversi temi tra cui un reportage esclusivo dalla Russia e uno dalle spiagge della Tunisia da dove partono i migranti e l'inchiesta che vede al centro il caso Visibilia e la Ministra del Turismo Daniela Santanché.