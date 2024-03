Piazzapulita, ospiti stasera: la protesta dilaga nelle università italiane

Piazzapulita, ospiti stasera: si parlerà della classe dirigente della Destra, l'attentato di Mosca e le proteste nelle università italiane

Oggi 28 marzo 2024 in prima serata su La7 andrà in onda come ogni giovedì un nuova puntata di Piazzapulita, il programma di approfondimento condotto da Corrado Formigli. Questa sera parteciperanno alla puntata il Presidente della Fondazione Med-Or Marco Minniti; la professoressa dell'Università di Torino Elsa Fornero; i giornalisti Mario Calabresi, Annalisa Chirico, Fabio Dragoni, Emiliano Fittipaldi, Francesco Specchia e Antonio Padellaro; la sociologa Chiara Saraceno; la conduttrice radiofonica Paola Maugeri e il food blogger Lorenzo Biagiarelli. Nel corso della serata tornerà anche lo scrittore Stefano Massini con uno dei suoi racconti

Questa sera a Piazzapulita si affronteranno diversi temi tra cui la Destra e la sua classe dirigente. L'attentato di Mosca. Le proteste degli studenti che tornano a infiammare le università italiane.