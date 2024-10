Piazzapulita, ospiti stasera: dalla guerra Iran-Israele al fallimento del campo largo

Piazzapulita, ospiti stasera: si parlerà della guerra Iran-Israele e del fallimento del campo largo

Oggi 3 ottobre 2024 in prima serata su La7 andrà in onda come ogni giovedì una nuova puntata di Piazzapulita, il programma di approfondimento condotto da Corrado Formigli. Questa sera parteciperanno alla puntata Michele Serra; lo storico dell'arte e rettore dell'Università per Stranieri di Siena Tomaso Montanari; il costituzionalista ed ex presidente RAI Roberto Zaccaria; i giornalisti Paola Caridi, Joumana Haddad, Maddalena Oliva, Luca Telese, Federico Rampini e Francesco Specchia. Come sempre, tornerà anche Stefano Massini con un nuovo racconto.

Questa sera a Piazzapulita si affronteranno diversi temi tra cui la guerra Iran - Israele e il rischio di escalation in Medio Oriente con reportage e aggiornamenti in diretta. Il fallimento del campo largo e le opposizioni in ordine sparso.