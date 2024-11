Piazzapulita, ospiti stasera: la tragica testimonianza dei medici americani in prima linea nelle terapie d'urgenza a Gaza. Tutti i temi della puntata

Piazzapulita, ospiti stasera: la tragica testimonianza dei medici americani in prima linea nelle terapie d'urgenza di Gaza

Oggi 28 novembre 2024 in prima serata su La7 andrà in onda come ogni giovedì una nuova puntata di Piazzapulita, il programma di approfondimento condotto da Corrado Formigli. Questa sera parteciperanno alla puntata: Gad Lerner; il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nicola Gratteri; la giurista dell'Università degli Studi di Milano Chantal Meloni; Roberto Fico (Movimento 5 Stelle); Chiara Appendino (Movimento 5 Stelle); la politologa della Columbia University Nadia Urbinati; il diplomatico Giampiero Massolo; lo scrittore Stefano Massini; Leo Gullotta; l'economista e Direttore dell'Osservatorio Conti Pubblici Italiani Carlo Cottarelli e il giornalista Federico Rampini.

Questa sera a Piazzapulita si affronteranno diversi temi tra cui la scioccante testimonianza di chi ha lavorato nelle terapie d'urgenza di Gaza. Cosa è davvero accaduto al riparo dagli occhi della stampa internazionale indipendente? Come sono morti i civili e quali sono i numeri reali del massacro? A Piazzapulita la denuncia dei medici americani in prima linea.