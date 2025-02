Piazzapulita, ospiti stasera: quale sarà il futuro di Gaza con il patto Trump-Netanyahu? Le anticipazioni di stasera

Piazzapulita, ospiti stasera: si parlerà del cambio di regime autoritario in USA e degli equilibri europei dopo le elezioni in Germania

Oggi 27 febbraio 2025 in prima serata su La7 andrà in onda come ogni giovedì una nuova puntata di Piazzapulita, il programma di approfondimento condotto da Corrado Formigli. Questa sera parteciperanno alla puntata Massimo D'Alema; i giornalisti Ezio Mauro, Andrea Scanzi, Federico Rampini, Italo Bocchino, Tonia Mastrobuoni, Alberto Negri e Nello Trocchia; Carlo Calenda (Azione); il professore dell'Università Bocconi di Milano Tito Boeri; la storica Michela Ponzani; la professoressa di filosofia teoretica dell'Università La Sapienza di Roma Donatella Di Cesare e la Direttrice dell'Istituto Affari Internazionali Nathalie Tocci.

Questa sera a Piazzapulita si affronteranno diversi temi. In America è in corso un cambio di regime autoritario? Che effetti avranno le elezioni tedesche sugli equilibri europei e sul governo Meloni? Quale il destino di Gaza e Cisgiordania con l'alleanza Trump-Netanyahu?