Pier Silvio Berlusconi chiude il mutuo, la villa da 20 mln a Portofino è sua

Pier Silvio Berlusconi chiude il mutuo e si intesta la super villa di Portofino

Pier Silvio Berlusconi ha deciso di intestarsi direttamente la grande villa situata nel comune di Portofino, che era stata acquistata indirettamente circa due anni fa per un valore di circa 20 milioni di euro. Questa scelta dimostra l'importanza che l'immobile ricopre per il secondogenito del Cavaliere.

La villa, che si estende su una superficie di oltre 1000 metri quadri con un ampio giardino affacciato sul mare, è destinata a diventare la residenza di famiglia dei Berlusconi.

Come riporta il Corriere della Sera, manca l’ultimo passo, andarci a vivere con la compagna Silvia Toffanin e i figli. Il trasloco a Villa San Sebastiano era dato per imminente quest’inverno ma per ora l’amministratore delegato di Mediaset-Mfe resta ancora in affitto nel Castello di Paraggi (noto anche come Villa Bonomi Bolchini), vicino a Santa Margherita Ligure.

La ristrutturazione di Portofino è ormai alle rifiniture finali ma a quanto pare ci sarebbero lavori in corso sull’accesso diretto al mare che è fondamentale per Pier Silvio.

Il mutuo

Con l’ampia liquidità di cui dispone, il comproprietario della Fininvest ha deciso di chiudere il mutuo dell’immobiliare per intestarsela direttamente.