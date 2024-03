Pier Silvio Berlusconi ricorda Silvia Pizzi, la hair stylist Mediaset scomparsa a 42 anni: "Sempre nei nostri cuori"

Pier Silvio Berlusconi ha ricordato Silvia Pizzi, la hair stylist Mediaset scomparsa a 42 anni per un male incurabile. "Dolce Silvia, ti ricordo con grande affetto e fatico a trovare le parole per salutarti un'ultima volta. Ti ho conosciuta giovanissima. E ricordo abbracci affettuosi. Estendo il nostro abbraccio a tutti i tuoi cari a cui sono vicino in questo momento di grande dolore. Mediaset ti voleva, ti vuole tanto bene. Sarai sempre nei nostri cuori": questo il messaggio dell'amministratore delegato di Mediaset.





Lutto a Mediaset: è morta dopo una breve malattia Silvia Pizzi, apprezzatissima hair stylist delle star di Mediaset per tanti anni delle conduttrici e dei conduttori dei telegiornali. Silvia avrebbe compiuto a breve 43 anni. La Direzione e la redazione di Tgcom24 si sono strette alla famiglia e al compagno Marco in questo momento di dolore.