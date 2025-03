Pierdavide Carone a Verissimo, chi è il cantautore: il tumore, 'Amici' sino alla vittoria a 'Ora o mai più'

Pierdavide Carone, dalla vittoria a 'Ora o mai più' a Verissimo

Pierdavide Carone è tra gli ospiti, sabato 8 marzo, a Verissimo. Il cantautore italiano - reduce dalla vittoria del talent show musicale 'Ora o mai più' (su rai1, presentato da Marco Liorni) battendo Matteo Amantia e Pago con Antonella Bucci e Valerio Scanu in top-5 - è per la prima volta nello studio di Silvia Toffanin su Canale 5 per raccontare le difficoltà affrontate e il percorso di rinascita.

Pierdavide Carone, chi è

Pierdavide Carone è nato a Roma, il 30 giugno del 1988. Si avvicina presto al mondo della musica, suonando nella rock band Whiskey & Cedro a quattordici anni. Ma si fa conoscere dal grande pubblico quando nel 2010 partecipa al talent show di Maria De Filippi, nella quale si è classificato terzo (dietro Emma Marrone e Loredana Errore) vincendo il premio della critica. Ha trionfato come autore al Festival di Sanremo 2010 con il brano ‘Per tutte le volte che…’ interpretato da Valerio Scanu. Poi, il suo turno.

Nel 2012 infatti Carone ha partecipato al Festival di Sanremo 2012 insieme al cantautore Lucio Dalla, classificandosi al quinto posto con il pezzo ‘Nanì’. Da questa collaborazione nacque una grande amicizia con Dalla, stroncata tuttavia dalla morte del cantautore, avvenuta l'1 marzo del 2012.

Il tumore

Pierdavide ha dovuto affrontare un brutto male. Il cantautore ha raccontato di aver messo in pausa la musica per colpa di un tumore: "In quel periodo mi sono ritrovato a essere io a rassicurare gli altri sul fatto che non stessi morendo. I medici, fortunatamente, lo hanno preso in tempo, e questo mi ha rasserenato, anche se chi girava intorno a me non lo era", ha raccontato a Vanity Fair. Una malattia che non gli permetterà di avere dei figli: "Se vorrò dei figli, li farò in un altro modo. Senza contare che non tutti devono per forza diventare genitori"