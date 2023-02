Piratano Sky e Mediaset: condannati a 8 mesi di reclusione

Piratavano contenuti Sky e Mediaset tramite Iptv: condannati a 8 mesi di carcere

Con la sentenza allegata, divenuta irrevocabile nelle scorse settimane, il Tribunale di Roma ha applicato la pena di 8 mesi di reclusione nei confronti di tre soggetti che – a vario titolo – concorrevano nella gestione di servizi IPTV illegali attraverso cui venivano distribuiti abusivamente anche i contenuti di Sky e Mediaset.

La sentenza è stata emessa a seguito alla richiesta di patteggiamento da parte degli imputati - P. P. nato a Nocera Inferiore; G. V. nato a Formia; E. S. nato in Germania - e la sanzione è stata quindi determinata tenendo conto dei capi di imputazione che riguardavano i reati di associazione a delinquere e la plurima violazione di norme della legge sul diritto d’autore di natura penalistica. Si consolida quindi sempre di più l’orientamento giurisprudenziale che vede la pirateria come un reato grave portando il Giudice a convalidare l’accusa di associazione per delinquere.