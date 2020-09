Playstation 5, arriva la nuova console. Prezzo, foto e data di uscita. VIDEO

PLAYSTATION 5, QUANDO ESCE IN ITALIA

La Playstation 5 sbarcherà sul mercato a novembre. Sony ha annunciato che la nuova versione della sua console sarà messa in vendita il 12 novembre in Australia, Nord America, Nuova Zelanda, Messico, Gappone e Corea del Sud e una settimana più tardi nel resto del mondo. In Italia arriverà il 19 novembre. Il prezzo andrà dai 499,99 dollari della versione premium ai 399,99 dollari di quella senza disk drive, con i giochi ospitati in cloud. La data scelta non è casuale. La scorsa settimana Microsoft ha fatto sapere che la sua XBox di ultima generazione arriverà nei negozi il 10 settembre a un prezzo stimato di 499 dollari nella sua configurazione migliore. Sarà disponibile anche un modello slim a 299 dollari.

PLAYSTATION 5: VELOCITA' INCREDIBILE, UNITA' SSD VELOCE, SISTEMA I/O INTEGRATO

Velocità incredibile: la potenza di CPU, GPU e unità SSD personalizzate con sistema I/O integrato permette prestazioni mai viste prima su una console PlayStation. Unità SSD ad altissima velocità: ottimizza le tue sessioni di gioco con tempi di caricamento quasi istantanei per i giochi per PS5™ installati. Sistema I/O integrato: l'integrazione personalizzata dei sistemi della console PS5 consente agli sviluppatori di estrarre dati dall'unità SSD così rapidamente da poter creare giochi in modi finora impensabili.

PLAYSTATION 5, ALTRE E NUOVE FUNZIONALITA' DELLA CONSOLE PS5

Altre funzionalità della console: PS5 Retrocompatibilità, divertiti con un vasto catalogo di giochi per PS4™ sulla tua console PS5. Potenziamento dei giochi, goditi frequenze fotogrammi più veloci e fluide con una selezione di giochi per PS4 e PS VR. Conversione di titoli per PS4 in giochi per PS5, la console PS5 offre agli editori di giochi la possibilità di consentire ai giocatori di convertire i propri giochi per PS4 digitali e su disco in giochi per PS5 digitali. Integrazione con PlayStation®VR, connetti PlayStation VR alla console PS5 per divertirti con i giochi per PS VR supportati. Per configurare PS VR con la tua console PS5 sono necessari PlayStation Camera2 per PS4 e un adattatore PlayStation Camera (non è necessario effettuare nessun acquisto). Ulteriori dettagli su come richiedere un adattatore saranno condivisi su PlayStation.com non appena disponibili.